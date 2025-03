Koppel verhuurt onbewoonbare kamers en riskeert 28.000 euro boete

De uitbaters van een Chinees restaurant in Oostrozebeke riskeren samen 28.000 euro boete en een verbeurdverklaring van bijna 48.000 euro omdat ze iets verderop een pand verhuurden met serieuze gebreken. “Ze kochten het in de hoop op opbrengsten, maar nu zal het hen vooral geld kosten”, zei hun advocaat.

Het koppel uit Oostrozebeke baat al sinds jaar en dag een Chinees restaurant uit en kocht met de opbrengst van hun zaak in 2012 een leegstaande slagerij iets verderop. Behalve de handelszaak waren er ook vier kamers ingericht, die allen in 2022 al onbewoonbaar verklaard werden.

Gebreken

Er was vocht in de badkamer, de schimmel stond op de gevels, de trap had geen leuning en er was een ernstig risico op CO-vergiftiging door de verouderde verwarming. Toch verhuurde het koppel de kamers lange tijd aan enkele Polen en aan een Chinese huurder. Ze vroegen 780 euro huur per maand.

“Mijn cliënten weten dat ze fouten gemaakt hebben”, zei de advocaat van het koppel. “Voor ons is het absurd, maar hun huurders waren eigenlijk tevreden. De Chinese man werkte in hun restaurant, maar werd niets van zijn loon afgehouden. Ze wilden hem gewoon aan onderdak helpen.”

“Na de eerste controle hebben ze meteen geïnvesteerd om de ergste gebreken te verhelpen, maar intussen is de woning verkocht. Helaas had niemand hen gewaarschuwd dat de herstelvordering aan hen blijft kleven. Ze kochten dat pand destijds in de hoop op opbrengst, maar nu zal het hen vooral geld kosten.”

Vonnis op 7 april