Koppel uit Roeselare krijgt voorwaardelijke celstraf voor cannabishandeltje: “Een kans om het beter te doen en van de drugs af te geraken”

Een jong koppel uit Roeselare mag de cel verlaten, maar moet zich laten begeleiden voor hun drugsprobleem. Dat besliste de rechter in Kortrijk. Houden ze zich aan de voorwaarden, dan blijven hun celstraffen van 1 jaar tot 18 maanden en hun boete van 8.000 euro voorwaardelijk. Zo’n 10.500 euro drugsgeld is wel verbeurd verklaard.

Op 26 september 2021 konden Keanu M. (22) en zijn vriendin Marie-Laure V.R. (25) in het Oost-Vlaamse Drongen bij een controle gesnapt worden. In hun auto lag ruim een halve kilogram cannabis op de achterbank en 2 gram in het handschoenkastje. Bij een huiszoeking in Roeselare vonden agenten nog wat verpakkingszakjes en nog meer drugs.

Het koppel bleek al enkele maanden cannabis vanuit Nederland in te voeren en in West- en Oost-Vlaanderen aan de man te brengen. Een deel van de opbrengst gebruikten ze om drugs te kopen voor hun eigen gebruik. Beiden vlogen in de cel, maar Marie-Laure V.R. mocht die eerder verlaten dan haar vriend. Maar toen ze bij hem op bezoek ging, bleek ze cannabis in een zakje chips in de gevangenis te hebben gesmokkeld. Waardoor ze opnieuw de cel in vloog. Hetzelfde lot was Keanu M. beschoren toen hij na zijn vrijlating met een ketaminedealer betrapt kon worden. Na hun vrijlating moeten ze onmiddellijk stappen ondernemen om zich voor hun drugsprobleem te laten begeleiden en behandelen. (LSi)