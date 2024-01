Koppel uit Rijsel gestraft voor meerdere diefstallen in Plopsaland

Een Frans koppel uit Rijsel is veroordeeld tot elk vier maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete voor meerdere diefstallen in Plopsaland. Daarbij stalen ze geld en speelgoeddozen. De twee bleven echter een jaar lang staalhard ontkennen en lieten de zaak in de rechtbank van Veurne liefst acht maanden duren, waarbij ze bijkomend onderzoek vroegen. Uiteindelijk werden ze toch schuldig bevonden.

De feiten dateren van 8 januari vorig jaar in Plopsaland. A.D. en K.S., een koppel uit Rijsel, was met hun vier kinderen op bezoek in Plopsaland. Op een bepaald moment trok de vrouw naar een buggy die onbewaakt achtergebleven was en naast haar eigen buggy stond. Ze bukte zich opeens en zou daarbij een portefeuille met 220 euro en bankkaarten uit de achtergelaten buggy hebben gehaald.

Toen het slachtoffer aangifte deed bij Plopsaland bekeken die de beelden. Daarop waren A.D. en K.S. te zien. Er werd achterhaald dat ze op dat moment in het Proximus Theater waren waarna verantwoordelijken van Plopsaland hen gingen opwachten. In hun zakken werd het exacte bedrag van 220 euro teruggevonden en in hun buggy vijf nieuwe speelgoeddozen van Paw Patrol en De Smurfen, vermoedelijk gestolen in de shops, want ze hadden er geen aankoopbewijzen van.

Staalhard ontkennen

Het duo bleef alles echter staalhard ontkennen. Ze vroegen meermaals bijkomend onderzoek in de rechtbank van Veurne waar de zaak zelfs vier keer voor kwam gedurende liefst acht maanden. Telkens vroegen ze onder andere om beelden van een bewakingscamera te bekijken. De rechter vond echter dat alles meer dan voldoende bewezen was en veroordeelde hen toch. (JH)