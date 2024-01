Koppel uit Menen veroordeeld na niet vaccineren kindje tegen polio

“Stond u er al eens bij stil hoe ziek uw kind zou zijn mocht het polio oplopen?” Een koppel uit Menen werd door de rechter in Ieper veroordeeld omdat ze hun zoontje niet laten vaccineren tegen polio. De moeder denkt dat het jongetje daardoor ziek zou worden.

Een koppel uit Menen verscheen voor de rechter in Ieper omdat ze hun kind niet lieten vaccineren tegen polio of kinderverlamming. “Er kwam van de stad Menen een melding dat de man en de vrouw hun kind niet hadden ingeënt tegen polio. Het koppel werd aangemaand dat te doen, maar dat gebeurde niet”, aldus de openbare aanklager. “Polio komt niet meer voor, maar dat is net door de vaccinaties. Het is in het belang van de algemene volksgezondheid dat de inenting gebeurt.” De vrouw werd in het verleden als eens veroordeeld omdat ze een van haar andere kinderen niet liet vaccineren.

“Ik hoorde dat je kind ziek kan worden als er een vaccinatie wordt gegeven. Niemand kan mij garanderen dat het niet zonder risico is”, verdedigde de moeder zich. De beklaagde beweerde dat haar zoontje met hartproblemen kampt en dat het risico daardoor nog groter is. “Maar wat als jouw kind polio krijgt, wat dan?”, merkte de rechter op. De vrouw is nu veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 1.600 euro, haar man moet 800 euro boete betalen.