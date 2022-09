Koppel uit Ledegem verbreekt relatie na partnergeweld: “Maar ze blijft diep in mijn hart zitten”

Onder invloed van alcohol ging een 57-jarige man uit Ledegem zijn vriendin zodanig te lijf dat ze een ribfractuur opliep. Het betekende het einde van hun 15-jarige relatie. “Het was een vergiftigde relatie, maar we zien elkaar graag en ze blijft in mijn hart zitten”, aldus de man.

De Ledegemnaar stond voor het partnergeweld voor de correctionele rechtbank van Kortrijk terecht. Op 29 mei 2021 gaf hij zijn vriendin slagen en schoppen. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 4 maanden en een boete van 800 euro.

Alcoholverslaving

Het was niet de eerste keer voor F.G. want ook in 2019 stond hij al eens terecht voor partnergeweld. Hij kwam er toen zonder straf vanaf. Vooral zijn alcoholverslaving speelde hem parten.

“Maar nu is hij af van de alcohol, neemt medicatie, laat zich begeleiden, volgde agressietherapie en een sociale vaardigheidstraining”, benadrukte zijn advocaat.

Schadevergoeding

Daarom vroeg hij de rechter er nog eens zonder straf vanaf te kunnen komen. Met het slachtoffer kwam hij tot een akkoord om 9.300 euro schadevergoeding te betalen.

“We zien elkaar nog regelmatig, als vrienden. Ze blijft diep in mijn hart zitten maar een relatie kan niet meer”, aldus de man. Vonnis op 26 oktober. (LSi)