Koppel uit Kortemark veroordeeld voor vervalsen van testament overleden moeder

Een koppel uit Kortemark is veroordeeld wegens gesjoemel en oplichting met een vals testament, nadat de moeder van de 61-jarige P. overleed. Hij had toen al jaren geen contact meer met zijn ouders, maar liet zijn echtgenote K. een vals testament opstellen zodat ze de hele erfenis konden opstrijken.

Het was een bijzonder onfrisse zaak die behandeld werd in de strafrechtbank van Veurne. In 2017 overleed de moeder van P., met wie de man nauwelijks nog contact had. Jaren eerder overleed ook al zijn vader.

Nieuw testament

Volgens het testament dat E. had opgesteld voor haar dood zou de erfenis volledig toekomen aan de nicht van P., omdat zij de enige was die nog naar haar omkeek. Jaren eerder had ze al eens een schenking gekregen van 35.000 euro.

Groot was dan ook haar verbazing toen een week na de dood van E. de notaris plots liet weten dat er een nieuw testament was waarin de hele erfenis alsnog naar P. zou gaan.

Begraven als een hond

“Iets wat uiteraard helemaal niet klopte en daarom dienden we klacht in”, zegt de advocaat van de nicht die zich burgerlijke partij stelde.

“Het vermoeden dat ze het vervalst hebben is groot. Uiteindelijk is de grootste angst van die vrouw waarheid geworden: ze is begraven als een hond. Het zou dat koppel sieren moesten ze eindelijk stoppen met te dansen op haar graf.”

Schriftdeskundige

Alhoewel de advocaten van P. en K. vonden dat er geen harde bewijzen waren vond de procureur dat wel. “De feiten zijn schaamteloos. Een schriftdeskundige stelde met de grootste waarschijnlijkheid vast dat het testament vervalst werd door K. Beiden worden vervolgd voor oplichting. Gelukkig heeft die arme vrouw dat niet meer moeten meemaken.”

Ook de rechter oordeelde uiteindelijk dat er bewijzen genoeg waren. Hij sprak wel een mildere straf uit dan de gevraagde 1 jaar effectief. P., die het plan had opgezet, kreeg 10 maanden cel met uitstel en 800 euro boete. Zijn vrouw K., die het document opstelde, kreeg 10 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. De nicht kreeg een schadevergoeding.