Koppel uit Houthulst verhandelt drugs om verbouwingen af te betalen

De rechter in Ieper veroordeelde een koppel uit Houthulst dat cannabis verhandelde om de verbouwingen aan hun woning te kunnen afbetalen. De man (45) kweekte eerst zelf drugs om het later in te voeren vanuit Nederland. Zijn vrouw (42) deed de administratie.

Het begon allemaal toen een jongeman een werkstraf deed bij de gemeente Staden, waar ook G.C. werkt. De jongeling bleef maar opscheppen over hoeveel geld hij wel had verdiend met het dealen van drugs. G.C. en partner C.V. waren net van plan hun huis te verbouwen en konden dus wel wat geld gebruiken. Hij en zijn vrouw, die in een woon-zorgcentrum werkt, leefden van een bescheiden loontje en betaalden een lening af.

In vizier door twitteraccount

G.C. heeft tuinbouwopleiding achter de rug en kweekte thuis engelentrompet, een indrukwekkende terrasplant. Het omschakelen naar het kweken van cannabis bleek niet zo moeilijk. In 2019, twee jaar nadat hij was begonnen, stopte de veertiger met zelf produceren en begon hij drugs in te voeren uit Nederland. Via hun twitteraccount, had het koppel gebruikte om te handelen, kwamen ze in het vizier van de politie. Op 21 mei vorig jaar vond er een huiszoeking plaats in de woning in Houthulst, waar de speurders 1.210 gram aan cannabis en 7.400 euro cashgeld aantroffen.

Puur winstbejag

Het paar verscheen voor de Ieperse rechter waar de openbare aanklager niet mals was. “Die mensen hadden zelf geen drugsprobleem, ze handelen dus puur uit winstbejag, terwijl ze teren op de verslaving van andere mensen.”

G.C. kreeg 20 maanden cel opgelegd, waarvan enkel het deel dat hij in voorarrest zat als effectief geldt. Ook moet hij een boete betalen van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Zijn partner werd veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, eveneens met uitstel. De twee moeten ook in totaal 12.000 euro ophoesten, geld dat ze verdienden met hun handeltje. Op dat vlak komen ze relatief goed weg, de openbare aanklager had een bedrag van 77.000 euro gevorderd.