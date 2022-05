Koppel uit Heule veroordeeld voor weerspannigheid aan Kortrijks station

Een koppel uit Heule (Kortrijk) is door de rechtbank veroordeeld omdat ze het in september 2019 te bont maakten in de buurt van het stationsplein van Kortrijk. Een agent kreeg slagen, schoppen en duwen.

Na een stevig nachtje stappen en heel wat alcohol kreeg het koppel het aan het station van Kortrijk met elkaar aan de stok. Een patrouille merkte het luid geroep en getier om 4 uur ’s nachts op en ging even poolshoogte nemen.

Schadevergoeding

De agenten merkten een beschonken Charlotte S. (34) op, die aanstalten maakte om nog met de auto te rijden. Toen de agenten haar wilden controleren, schoot haar 32-jarige vriend in actie.

Een agent kreeg onder meer een schop op de knie. De man moet nu een werkstraf van 100 uur uitvoeren, de vrouw kwam er zonder straf vanaf. Aan de agenten betaalden ze een schadevergoeding. (LSi)