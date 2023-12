Koppel uit De Panne gestraft voor waslijsten aan feiten, gaande van diefstallen tot messteken

Een koppel dat in De Panne woont, is gestraft voor een waslijst aan feiten waarbij ze blijven overlast veroorzaken in de Westkust. Daarbij schuwde C.K. (40) zelfs zwaarder geweld niet want hij deelde een slachtoffer al eens vier messteken uit. Hij kreeg drie jaar effectief, zijn vriendin A.W. (36), die vooral diefstallen pleegde, kreeg twaalf maanden effectief en 800 euro boete.

Het duo is al jarenlang bekend bij politie en gerecht en vormen al enige tijd een koppel. C.K. en zijn vriendin A.W. blijven maar overlast veroorzaken in politiezone Westkust. “Het gaat om een echte waslijst aan feiten”, sprak de procureur.

Van diefstallen tot messteken

“Die vonden plaatsen tussen halfweg 2022 en begin 2023. Het koppel staat samen terecht voor verschillende diefstallen zoals van gsm’s, of in winkels waar ze bijvoorbeeld ook vleeswaren stalen. Maar ze stalen ook een bankkaart en haalden daarmee een geldsom af. Dus worden ze ook vervolgd voor manipulatie van informaticagegevens. Ook met de gsm’s haalden ze geld af.

C.K. van zijn kant wordt ook vervolgd voor slagen en verwondingen die hij op 19 november vorig jaar uitdeelde aan een man in zijn appartement. Die werd zelfs gevonden met vier steekwonden. Het slachtoffer durfde niet op te biechten dat die gegeven werden door C.K., maar anderen wezen wel in zijn richting.” C.K. kreeg omwille van de messteken en bij wettelijke herhaling nu drie jaar effectief. Beiden lieten verstek gaan op hun proces. (JH)