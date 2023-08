Koppel uit De Panne en vriend veroordeeld voor drugshandel

Een koppel uit De Panne is samen met een vriend veroordeeld voor een drugshandel die ze hadden opgezet met transporten van en naar Oostende. Beiden waren zwaar verslaafd, kochten cocaïne en heroïne en verkochten een deel door aan hun vriend. De twee kregen een celstraf deels met uitstel, hun vriend effectief omdat hij verstek gaf in de rechtbank.

Een tijd geleden hield de politie een grootschalig onderzoek naar een Nederlandse bende die in Oostende heel wat drugs dealde. Tijdens dat onderzoek kwamen ook de 42-jarige Y.H. en zijn partner C.A. in het vizier van de speurders. Het koppel uit De Panne reisde met de kusttram naar de badstad om daar cocaïne en heroïne te kopen bij loopjongens van de Nederlandse bende. Zelf verkochten ze dan weer een deeltje door aan S.W. (44), hun vriend. Naar eigen zeggen een vriendendienst, volgens het openbaar ministerie een handel om hun eigen gebruik te kunnen financieren.

Zware heroïneverslaving

In april 2023 werd het koppel opgepakt en nu verschenen ze voor de strafrechter in Veurne. S.W. liet verstek gaan maar het koppel werd bijgestaan door hun advocaat. Die benadrukte dat ze met een zware verslaving af te rekenen en zelfs acht tot tien gram heroïne per dag gebruiken. Ze betwistten wel dat het echt om verkoop ging aan hun vriend, maar daar ging de rechter niet op in.

C.A. kreeg 18 maanden celstraf en 8.000 euro boete, beiden de helft met uitstel onder voorwaarden. Y.H. kreeg 20 maanden cel en 8.000 euro boete, ook beiden de helft met uitstel. Hun vriend S.W. liet verstek gaan en komt er minder goed vanaf. Hij krijgt 12 maanden en 8.000 euro geldboete effectief. (JH)