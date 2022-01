Koppel riskeert drie jaar cel voor verbrassen 300.000 euro

Een koppel uit Blankenberge riskeert drie jaar cel omdat ze het vermogen van een 76-jarige man volledig hebben opgesoupeerd. “300.000 euro hebben jullie zonder scrupules volledig verbrast!”

Het echtpaar uit Blankenberge -61 en 59 jaar oud- kreeg in 2010 het beheer in handen van N.S. Die was de nieuwe partner van de moeder van A.D. Maar in 2009 werd N.S. getroffen door een hersenbloeding. Hij had geen eigen kinderen en ook met zijn familie had hij geen contact meer. Daarom vroeg hij aan A.D. en K.V. om zijn vermogen te beheren. Maar op minder dan drie jaar tijd ging zo 296.000 euro in rook op.

Er werd aan de alarmbel getrokken toen het verzorgingstehuis meldde dat de facturen voor zijn verblijf niet meer werden betaald. Het echtpaar kreeg in eerste aanleg 20 maanden cel, waarvan tien effectief, maar ging in beroep. Volgens hun advocaat klopt het dat de man zijn geld aan hen wou schenken, maar werd het koppel afgedreigd door hun zoon die er onder meer een dure auto en exotische reizen mee bekostigde.

Goede bedoelingen

“Ze zijn er met goede bedoelingen in gestapt, maar het geld werd foutief besteed!” Hij vraagt de vrijspraak. De procureur-generaal is een andere mening toegedaan. “In West-Vlaanderen klinkt dat misschien gelijk, maar er is een verschil tussen ‘beheer’ en ‘begeer’! Jullie hebben die mens levend gevild op financieel vlak! Jullie hebben zelfs zijn dood niet afgewacht! 300.000 euro hebben jullie opgesoupeerd, zonder scrupules volledig verbrast!”

Het koppel zou amper enkele dagen na de volmacht op de rekening 60.000 euro hebben afgehaald, maar weet niet meer wat ze ermee gedaan hebben. “Gezellig hé, zo oud worden! Ik ben ronduit gedegouteerd!” Hij vorderde drie jaar cel. “Omdat het al zo lang geleden is, anders vroeg ik er vier!” Het echtpaar zelf vroeg vergiffenis. “We hadden het geld nooit aan onze zoon mogen geven. Maar ik ga weldegelijk elke dag naar N. Hij kan misschien niks meer zeggen, maar we spreken met elkaar via onze ogen!” Uitspraak op 2 februari. (OSM)