Koppel met 400.000 euro schulden na vondst illegale sigaretten opgelicht door valse douaniers

Een bejaard echtpaar en hun dochter uit Diksmuide eist 98.287 euro terug van vijf beklaagden in een oplichtingszaak. Het echtpaar werd jaren geleden veroordeeld tot 400.000 euro boete aan de douane na de vondst van 14 miljoen stuks illegale sigaretten. Ze zochten een manier om dat bedrag te minderen, waarop de vijf een constructie opzetten en zich uitgaven als valse douaniers o het bedrag te minderen. “Dat echtpaar wilde de douane omkopen maar werd opgelicht”, sprak een van de advocaten.

De oorsprong van het hele verhaal gaat al terug tot 2007. Op 22 december kreeg het 73-jarige echtpaar H. uit Diksmuide een trucker aan de deur. “Ik ben in panne gevallen met mijn vrachtwagen. Kan ik mijn lading paprika’s hier afzetten? Binnen enkele dagen komt een collega dit oppikken.” Ze stemden daarmee in. Plots kregen ze echter een inval van de politie en douanediensten die liefst 14 miljoen stuks illegale sigaretten ontdekten onder de paprika’s. Het echtpaar werd niet geloofd als ze beweerden van niets te weten. Na een lange procedureslag werden ze veroordeeld tot 400.000 euro boete aan de douane. Omdat hun koppelwoning waar ook hun dochter woont dreigde aangeslagen te worden zochten ze een manier om onder de hoge boete uit te komen.

Radeloos goedgelovig koppel

“Hun kinderen konden het leed van hun radeloze ouders niet langer aanzien en zochten in 2016 oplossingen”, pleitte hun advocaat Rik Ascrawat. “Via beklaagde W.B. (48) uit Menen kwamen ze in contact met beklaagde G.S. (56) uit Houthulst. Hij vertelde dat hij een oom had die een hoge functie had bij de douane en de zaak kon regelen. Ze leerden ook A.L. (68) uit Ronse kennen. Deze was zeer voorkomend en welbespraakt en zou optreden als schuldbemiddelaar om te vermijden dat hun woning openbaar zou worden verkocht. Voor al deze zogezegde diensten moesten ze hen telkens rijkelijk betalen. Ze maakten misbruik van hun goedgelovigheid. Toen ze toch argwaan kregen werden op een etentje twee valse douaniers aan hen voorgesteld: de 52-jarige T.R. uit Kortrijk en de 55-jarige F.S. uit Ingelmunster. Aan hen betaalden ze uiteindelijk een slotsom van 30.000 euro met de belofte dat dit zou leiden tot de vermindering van hun boete aan de douane. Nadien hadden ze door dat ze opgelicht werden en dienden ze klacht in.” In totaal eist het echtpaar en hun dochter liefst 98.287 euro terug van het vijftal. Hun boete aan de echte douane moeten ze nog steeds betalen.

Omkopers werden opgelicht

Enkel G.S. geeft toe dat hij hen heeft opgelicht en riskeert 3 jaar cel als ‘spin in het web’ volgens het parket. “Hij kampte toen met een zware gokverslaving en zag een opportuniteit in hun goedgelovigheid”, sprak zijn advocaat. “Dat is niet netjes maar aan de andere kant begrijpen we niet waarom het openbaar ministerie geen actieve omkoping van dat echtpaar weerhield. De omkopers werden in deze zaak eigenlijk opgelicht. De zaak sleept al 6 jaar aan. We vragen de overschrijding van de redelijke termijnen.” Alle andere beklaagden vragen de vrijspraak omdat ze niet wisten dat het om oplichting ging maar ook zij riskeren celstraffen.

Vonnis op 8 november. (JH)