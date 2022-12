Koppel krijgt tien maanden celstraf met uitstel voor wederzijdse slagen in Pittem

Een 52-jarige man uit Kanegem en een 49-jarige vrouw uit Pittem hebben voor de Brugse strafrechtbank elk tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor wederzijdse slagen. Bij een van de feiten kwam er een mes aan te pas.

Op 15 december kregen de uitbaters van een Pittemse wijnbar het zwaar met elkaar aan de stok. De politie snelde ter plaatse en trof bloeddruppels aan op de grond. Een dochter van het koppel verklaarde dat haar mama met een mes in de rug van haar papa had gestoken. G.B. had ook een steekwonde in zijn buik.

Op 14 februari 2021 ging G.B. zelf door het lint. Hij gaf H.V. een duw omdat zij niet wou praten met zijn nieuwe vriendin. Hij verkocht haar ook nog enkele slagen in het gezicht. De vrouw hield daar een gebroken oogkas en een hersenschudding aan over. G.B. werd opgepakt en zat enkele dagen in voorhechtenis. Daarna kwam hij vrij onder voorwaarden en die volgde hij goed op.

G.B. en H.V. kampen beiden met een alcoholverslaving en psychische problemen. Ze probeerden hun problemen telkens met alcohol op te lossen. Intussen zijn de twee gescheiden. (AFr)