Koppel krijgt 30 maanden cel voor hele reeks gsm-diefstallen in Knokke en Oostkamp

Een Roemeense man heeft voor de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor zestien diefstallen en twee pogingen daartoe in onder meer Knokke en Oostkamp. Zijn vrouw kreeg dezelfde straf, maar voor de helft met uitstel. De twee hadden het vooral gemunt op gsm’s.

Het gerecht kreeg Zabar B. en Polonia B. in het vizier naar aanleiding van een resem feiten op 24 juli vorig jaar in Knokke. De twee hadden vooral gsm’s gestolen van klanten in winkels en gebruikten in sommige gevallen ook de zogenaamde wisseltruc. Polonia B. pleegde de diefstallen, terwijl haar man in de wagen bleef wachten.

Nummerplaatherkenning

Verder onderzoek linkte het duo ook aan gelijkaardige feiten in Brugge, Oostkamp en Aalter. Beelden van camera’s met nummerplaatherkenning wezen uit dat de wagen van Zabar B. zich telkens in de buurt van de feiten bevond.

Op 27 juli werd de wagen van het koppel dubbel geparkeerd aangetroffen in de Van Iseghemlaan in Oostende. Enkel Zabar B. zat in de wagen. Zijn vrouw kon nooit gepakt worden en zou zich in Roemenië bevinden.

Parkeerboete in Sint-Joost-ten-Node

Zabar B. beweerde aanvankelijk dat hij in Nederland vertoefde op het moment van de feiten. Toen het parket hem confronteerde met een parkeerboete in Sint-Joost-ten-Node gaf hij toe dat hij in België een zekere Lula had rondgevoerd die hij in Frankrijk had leren kennen. Naar eigen zeggen wist hij niet dat ze diefstallen pleegde.

De procureur stelde dat de kompaan van Zabar B. wel degelijk zijn echtgenote Polonia B. was. In de wagen werd immers een veroordeling voor een wisseltruc gevonden op naam van de vrouw. Bovendien werden ze samen gefilmd in Sint-Joost-ten-Node.

Toch vroeg advocaat Carlo Tiribelli de vrijspraak voor Zabar B. en zijn vrouw. Hij merkte onder meer op dat er bij Zabar B. geen buit werd aangetroffen. “Die zal zich wel bij uw vrouw in Roemenië bevinden zeker?”, sneerde de rechter. (AFr)