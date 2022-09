Koppel jonge jonge twintigers uit Breda veroordeeld voor drugsfeiten: “Blij dat we opgepakt zijn”

Een koppel jonge jonge twintigers uit Breda is door de strafrechter in Veurne veroordeeld tot 18 maanden celstraf, de helft met uitstel, en 8.000 euro boete, vier vijfden met uitstel. Als drugrunners leverden ze op verschillende plaatsen drugs in Vlaanderen met hun Seat Ibiza. Ook die auto zijn ze kwijt.

Het duo werd op 21 februari van dit jaar ’s avonds betrapt in Adinkerke. “Via de ANPR-camera’s van zone Westkust kwam een hit binnen dat hun Seat Ibiza met Nederlandse nummerplaten de zone was binnengereden”, legde de procureur uit.

“Het voertuig was verdacht omdat het al eerder diverse malen door de camera’s betrapt werd toen het telkens op verschillende plaatsen in Vlaanderen korte bezoekjes bracht. Toen dat op 21 februari opnieuw het geval was trof de politie de auto aan in De Panne en konden ze in Adinkerke gestopt worden. Aan boord zaten G.H. en zijn vriendin A.K. In de auto werd een duidelijke cannabisgeur vastgesteld en op de achterbank lagen lege zakken.”

“Onder een autostoel werd 425 euro cash geld gevonden en de drugshond ontdekte nog eens 750 euro geld verstopt in de valse bodem van een bus kettingreiniger. Het koppel wist dus goed wat ze deden. Ik wil een duidelijk signaal want Nederlandse drugsrunners zijn hier een probleem.”

Blij dat we gepakt zijn

Hoe lang beiden bezig waren is onduidelijk maar naar eigen zeggen gaat het om enkele weken. Samen zijn ze nu 3.253 euro kwijt dat ze verdienden met hun handel. Ook hun Seat Ibiza werd verbeurd verklaard. Doordat hun celstraf de helft met uitstel is komen ze binnenkort vrij. Ze zijn van plan terug te keren naar Breda.

“Eigenlijk waren we blij dat we opgepakt werden want zo leefden we niet graag. Het was telkens echte angst. We zaten in geldnood en zijn er door een collega op het werk van G.H. ingerold. We wilden meteen stoppen maar werden onder druk gezet en konden er dus zelf niet uit raken”, sprak het koppel nog tegen de rechter.

(JH)