Koppel dat in dronken bui seks had op kusttram krijgt principiële straf: acht dagen cel met uitstel

Een koppeltje dat in een dronken bui wat ‘oververhit’ raakte op de kusttram in Nieuwpoort vorig jaar en tussen de andere passagiers seks had, is door de strafrechter principieel gestraft. Ze krijgen elk acht dagen cel met uitstel en een geldboete van 208 euro wegens openbare zedenschennis.

Op 28 januari vorig jaar nam het koppeltje, een 26-jarige vrouw en haar 41 jarige vriend, om 23 uur ‘s avonds de kusttram in Nieuwpoort. “Het koppel viel andere passagiers al op omdat ze wel heel passioneel aan het kussen waren”, sprak de procureur. Van die andere passagiers trokken ze zich weinig aan. Integendeel, ze gingen nog een stapje verder en J. maakte de broek van haar vriend los.

Allemaal op camera

“Je kon zien hoe ze haar vriend daarna orale seks gaf. Dat gebeurde zonder mondmasker, toen nog verplicht op het openbaar vervoer. Beiden ontkenden maar hun handelingen waren vastgelegd door de veiligheidscamera’s. Ze bleken allebei behoorlijk onder invloed te zijn. We wilden geen assisenzaak van deze zaak maken en stelden beiden een minnelijke schikking van 250 euro voor. Die betaalden ze niet.”

Daarom werd een principiële straf gevraagd wegens openbare zedenschennis en de rechter kende die toe. Elk kreeg acht dagen cel met uitstel en 208 euro boete.