Koppel ambtenaren uit Nieuwpoort vrijuit voor omkoping politie, maar gestraft voor beledigingen

Een koppel uit Nieuwpoort is door de strafrechter in Veurne vrijgesproken op verdenking van actieve omkoping van de politie. Nadat ze beiden dronken in de wagen betrapt werden en naar huis werden gebracht door de politie stopte de vrouw hen twee briefjes van 10 euro toe. Maar de rechter vond geen bewijzen van omkoping. De ambtenaar van FOD Financiën werd wel gestraft voor beledigingen tegenover de politie.

In de nacht van 1 op 2 februari van vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een auto die zich vastgereden had in de wegenwerken in de Albert I-laan in Oostduinkerke.

Te veel gedronken

Ze troffen er de 37-jarige N.B. aan bij de auto, terwijl haar man K.D. (45), beiden uit Nieuwpoort, net kwam aangereden met een andere wagen. Hij parkeerde iets verderop.

Al gauw werd het de politie duidelijk dat beiden te veel gedronken hadden en K.D. achter het stuur zat toen hij zich vastreed. Vreemd genoeg ontkende K.D. ook dat hij met een andere wagen ter plaatse was gekomen, alhoewel de politie dat duidelijk gezien had.

Twee briefjes van 10 euro

“Daarbij raakten de gemoederen wat verhit en beledigde K.D. op verschillende manieren de politie”, sprak de procureur. “Hij vertelde hen ook dat hij werkte bij de belastingen in Veurne en hen wel zou weten te vinden. Er is dus ook sprake van intimidatie.”

“Bovendien liet hij vallen al eens een onderzoek te hebben gevoerd naar een collega van de politie toen ter plaatse. Nadat hij een positieve ademtest aflegde en zijn rijbewijs niet op zak bleek te hebben, bracht de politie hen naar huis met de bedoeling daar zijn rijbewijs in te houden.”

“Aangekomen stopte zijn vrouw N.B. echter plots twee briefjes van 10 euro in de riem van een van de politiemannen. Een duidelijke poging tot omkoping. Ik vraag voor beiden een principiële straf van 2 maanden en 1.200 euro boete.”

Geen omkoping

De advocaat van het koppel ontkende ten stelligste dat het om een poging tot omkoping ging. “Het enige wat N.B. deed was de politie wat geld geven omdat ze hen naar huis brachten, een bedanking voor de soort taxirit, zeg maar. Ongepast, maar geen omkoping. En de intimidatie en het smaad was op niets gebaseerd. Het was dronken praat.”

Nadat het dossier grondig werd bestudeerd vond de rechter geen bewijzen voor de omkoping en sprak de vrouw vrij. Haar man werd vrijgesproken voor smaad aan de politie maar werd wel veroordeeld voor de beledigingen die hij uitte. Daar kreeg hij de opschorting voor. (JH)