Koksijdse vrouw voor bijna 9.000 euro opgelicht door valse zoon via Whatsapp

Een vrouw uit Koksijde was vrijdagochtend erg geëmotioneerd in de rechtbank van Veurne waar ze zich burgerlijke partij stelde in een zaak van vriendschapsfraude. Via Whatsapp werd ze gecontacteerd door iemand zich als haar zoon uit Italië voordeed. Ze schreef 8.920 euro. Drie mannen uit Apeldoorn staan terecht.

Op 23 november 2020 kreeg de vrouw uit Koksijde via Whatsapp bericht van haar zoon die in Italië woont. Het ging om een klassieke truc van vriendschapsfraude waarbij haar zogezegde zoon meldde dat zijn telefoon in de wasmachine was gevallen en daardoor stuk was, wat het andere nummer verklaarde. Omdat in de gesprekken Italië ter sprake kwam, was slachtoffer C. zich van geen kwaad bewust.

Ze schreef de volgende dagen liefst 8.920 euro over, via Paysafe en Neosurf kaarten. Toen ze doorhad dat ze opgelicht werd, diende ze klacht in. “Dit is voor mij heel pijnlijk omdat ik echt dacht mijn zoon te horen”, zei C. tegen de rechter. “Hij had mijn hulp nodig en ik schreef mijn spaarcenten over. Ze hebben me echt gekwetst, ik hoop dat ze goed gestraft worden”, snikte de vrouw.

700 kilometer uit Apeldoorn

Ze, dat zijn drie jongemannen uit het Nederlandse Apeldoorn. De broers O.S. (20) en O.Z. (23) en vriend A.K. (23). Zij worden minstens verdacht geholpen te hebben met de vriendschapsfraude. “Een van hen is er ook voor bekend in Nederland”, sprak de procureur. “Hun GSM-nummers staan gekoppeld aan de Paysafe kaarten waarmee het geld bij het slachtoffer werd gehaald. Ik vraag 8 maanden cel en 1.200 euro boete.”

Hun advocaat wil de vrijspraak. “Ze rijden heen en terug 700 kilometer vanuit Apeldoorn om hun onschuld uit te schreeuwen. Ja, ze hebben Paysafe kaarten online aangekocht op een dubieuze site waarbij ze heel wat korting kregen. Maar ze wisten niet dat het geld dat op die kaarten stond afkomstig was van die vrouw. Ze wilden gewoon zo goedkoper geld hebben om te kunnen gokken. Ze hadden nooit contact met die vrouw.”

Het trio excuseerde zich voor het leed bij de vrouw maar die vroeg hen vooral om op een eerlijke manier geld te verdienen. Vonnis op 13 mei. (JH)