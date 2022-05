Koksijde wil duidelijkheid na tegenstrijdige vonnissen over tweedeverblijfstaks

Een Brugse rechter heeft een koppel uit Bevekom dat een tweede verblijf heeft in Koksijde en vindt dat het niet eerlijk is dat zij in 2020 1.168 euro taksen moesten betalen gelijk gegeven. Omdat vaste bewoners géén aanvullende gemeentebelastingen betalen, is er sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, oordeelde de rechter. De gemeente gaat in beroep tegen de uitspraak. “We vragen ook verduidelijking rond de tweedeverblijfstaks aan de minister”, stelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

Een koppel uit het Waalse Bevekom stapte eind 2020 naar de rechter omdat ze weigerden de tweedeverblijfstaks in Koksijde te betalen, toen 1.168 euro. In Koksijde zijn er, net als in De Panne en Knokke, geen aanvullende gemeentebelastingen, en dat vinden veel tweedeverblijvers daar onrechtvaardig.

Hun ongenoegen werd in 2020 aangezwengeld toen het na een federale maatregel tijdens de coronacrisis drie maanden lang verboden was om naar hun tweede verblijf te trekken, terwijl ze wel de volle pot taksen moesten betalen. Een rechter gaf het koppel uit Bevekom nu gelijk en stelt dat er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Gevolg: Koksijde moet hen de 1.168 euro terugbetalen.

Tweedeverblijvers zijn melkkoeien

Advocaat Bart Engelen verzamelde met zijn kantoor intussen al 250 tweedeverblijvers die willen procederen. “Veelal hebben zij tweede verblijven in De Panne, Koksijde en Knokke en voelen ze zich de melkkoeien van de gemeente”, zegt hij.

“De principiële kwestie van die taksen leeft al langer maar toen ze door corona ook nog eens niet naar zee mochten trekken, maar wel de volle pot moesten betalen voor het mooie weer daar, was dit voor velen de druppel. Ze hebben meer dan gelijk om hun geld terug te eisen bij de rechter”, zegt de advocaat, die wel toegeeft dat andere rechters hen al in het ongelijk stelden. “Maar daartegen gaan we in beroep.”

Minister bevragen

Ook de gemeente Koksijde gaat in beroep, tegen de vonnissen waar zij dan weer ongelijk kregen. “Al minstens even veel keer kregen wij gelijk, zelfs van rechters in dezelfde rechtbank”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “En binnenkort komen er nog uitspraken aan. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt en we zullen de minister van Binnenlandse Zaken hierover bevragen.”

“Wat ons betreft zijn die taksen overigens volledig terecht: ze bevorderen de sociale cohesie binnen de gemeente en zorgen ervoor dat het sociale leven en pakweg de brandweer betaald worden. Het bedrag is ook redelijk, gemeenten in pakweg Brussel rekenen méér aan voor tweedeverblijvers.”

“En van discriminatie is geen sprake. Een inwoner uit Koksijde die zijn tweede verblijf verhuurt als vakantiewoning betaalt óók die taksen. Overigens wil ik nog opmerken dat de tweede verblijven tijdens corona nooit zo vaak gebruikt zijn dan anders.” (JH)