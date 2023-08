Kok uit De Panne die in cel zit voor aanranding meisje krijgt opnieuw acht maanden cel

Een 27-jarige kok uit De Panne heeft van de strafrechter in Veurne opnieuw acht maanden cel gekregen voor de aanranding van een vrouw. Die straf kreeg hij bij verstek al in april, maar hij tekende verzet aan en de rechter bevestigde de celstraf. Intussen zit G.P. zelfs opnieuw in de cel omdat hij alweer meisjes lastigviel op straat. Een van hen was amper dertien jaar oud.

De 27-jarige G.P. kreeg op 14 april acht maanden effectief omdat hij op 20 april 2022 een 18-jarige vrouw had achtervolgd op de step toen die van de kusttram stapte in Koksijde. De vrouw wilde wegvluchten maar G.P. greep haar vast, betastte haar en begon haar te kussen. De vrouw kon hem hardhandig wegduwen en wegvluchten. Ze diende klacht in waarna de politie hem op basis van camerabeelden kon arresteren. Hij gaf toen dat hij de man op de beelden was maar zei dat hij zich door zijn overmatig drank- en druggebruik niets meer van de feiten kon herinneren. Hij stuurde zijn kat naar zijn proces en werd op 14 april veroordeeld.

Drie nieuwe feiten

Opvallend is dat de man voor en na zijn proces zich opnieuw schuldig maakte aan drie feiten. Tussen 1 maart en 31 mei pleegde hij drie feiten van aanranding op straat in Lombardsijde. De slachtoffers waren 13, 17 en 23 jaar. Hij greep hen vast op straat en probeerde hen te betasten maar de slachtoffers konden zich losrukken en weglopen. De politie kon G.P. via camerabeelden identificeren en sinds halfweg juni zit hij daarvoor in de cel. Ook hier beweert G.P zich door zijn drankgebruik niets meer te herinneren. De man wacht hiervoor een nieuw proces en wellicht zwaardere straf. (JH)