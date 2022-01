Kok Brugse brasserie slaat bazin bewusteloos met lege bak bier: “Ze schold hem uit voor terrorist”

Een 32-jarig Afghaan riskeert in de Brugse rechtbank een werkstraf voor slagen aan zijn bazin in een Brugse brasserie. De man werd naar eigen zeggen uitgescholden voor “terrorist”.

Nadat S.H. in 2016 zijn thuisland ontvlucht was kwam hij in Brugge terecht waar hij als kok aan de slag ging in een brasserie in het centrum. Op 16 februari 2020 kreeg hij echter ruzie met zijn bazin, die de vrouw is van de zaakvoerder.

“Hij had niet gehoord dat hij enkele koffies moest maken waarop mevrouw zich bijzonder kwaad maakte en mijn cliënt ontsloeg”, pleitte Tobias Valcke, de advocaat van S.H. “Ze schreeuwde go home, you fucking terrorist. Dat kwam bijzonder hard aan bij mijn cliënt aangezien zijn broer in 2019 om het leven kwam bij een aanslag in Afghanistan. Toen ze hem nog een tweede keer hetzelfde verwijt maakte ging bij mijn cliënt het licht uit.”

Twee weken gesloten

S.H. greep een lege bak bier en zwaaide die in de richting van het slachtoffer. De vrouw werd aan het hoofd geraakt en verloor even het bewustzijn. Na de feiten werd de brasserie twee weken gesloten. De vrouw vraagt daarom een schadevergoeding van 15.000 euro. Dat ze S.H. racistisch zou bejegend hebben ontkent ze met klem. Meester Valcke vroeg om het gevraagde bedrag zwaar te milderen.

“Er is geen enkel bewijs dat de zaak moest sluiten omwille van die tik”, stelde hij. “Mevrouw zat met haar man twee weken in Italië. Hier wordt geprofiteerd van een man in een precaire situatie. Mijn cliënt zag zijn asielaanvraag ingetrokken. Hopelijk kan een opschorting volstaan.” De rechter doet uitspraak op 14 maart.

