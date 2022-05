Kogelwerende vest redt leven van politievrouw die mes in borst kreeg: Oostendenaar krijgt 40 maanden cel voor poging tot doodslag

Een 38-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 40 maanden effectieve celstraf gekregen voor poging tot doodslag op een politieagente. Hij stak de vrouw tijdens een cafégevecht met een mes in de borststreek, maar haar kogelwerende vest redde haar het leven. “Dit was geen reflex, maar een bewuste daad om te doden.”

Op 10 januari kreeg de politie om 23 uur een melding van een zware knokpartij aan het terras van een horecazaak op het Monacoplein in Oostende. Een Tsjetsjeen had het daar aan de stok gekregen met een groepje Afghanen, die naar eigen zeggen zijn vriendin hadden lastiggevallen.

Twee agenten, die in de buurt waren voor een verkeersactie, kwamen als eersten ter plaatse. Een van de agenten immobiliseerde een Afghaanse vechtersbaas, waarop beklaagde Movsar I. (38) op hem kwam afgestormd. De vrouwelijke agente wierp zich ertussen en hield hem tegen, waarop I. haar met een vouwmes in de borststreek stak.

Grote emotionele impact

“Mijn kogelwerende vest heeft mijn leven gered”, getuigde de agente op het proces. “Ik ben dan ook blij dat ik hier vandaag kan staan. Ik raakte niet gewond, maar de emotionele impact is groot. Was die steek voor iemand anders bedoeld dan zou het veel erger zijn afgelopen.”

Na het steekincident sloeg I. op de vlucht, maar de politie kon hem verderop aan de Kursaal Westhelling overmeesteren. Het nog opengevouwen mes werd in zijn directe omgeving aangetroffen. De man beweerde dat hij niet gemerkt had dat het een agente betrof. “Ik schrok toen zij plots voor mij stond en handelde in een reflex”, stelde hij. “Ik wou met dat mes enkel die Afghanen afschrikken. Mijn excuses.”

Bewuste daad om te doden

Volgens procureur Lode Vandaele was geen sprake van een reflex. “Het was een bewuste daad om te doden”, stelde hij. De procureur verwees ook naar het uitgebreide strafblad van I., die al veroordelingen opliep voor wapens, diefstal met geweld, slagen en bendevorming. Dat I. niet door zou hebben gehad dat hij met een politieagent te doen had deed de advocaat van het slachtoffer af als onzin. “Het woord politie stond in koeien van letters op haar uniform.”

De verdediging vroeg mildheid. “Mijn cliënt had zeker niet de bedoeling om het slachtoffer te doden”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Hij wil af van zijn drugsprobleem en van zodra hij vrijkomt zal hij terugkeren naar zijn moederland.”

De rechtbank achtte het oogmerk om te doden maandag wel degelijk bewezen. “Het lemmet was 7,5 centimeter lang en de dodelijke afloop werd enkel vermeden door de kogelwerende vest. Dat de beklaagde reflexmatig zou gehandeld hebben is niet geloofwaardig”, klonk het. Aan de agente kende de rechtbank 1.050 euro schadevergoeding toe.

(AFr)