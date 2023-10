Koerier van dealende pornoacteur krijgt alsnog vijftien maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop vanuit hotel

Een 33-jarige Bruggeling heeft vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsverkoop. B.F. was de koerier van een pornoacteur die vanuit een hotelkamer dealde. Hij kreeg zijn celstraf aanvankelijk met uitstel, maar lapte de voorwaarden aan zijn laars.

Drugsverkoop vanuit hotel

Tijdens een onderzoek naar prostitutie hield de politie op 27 november 2020 het hotel Value Stay Bruges in Brugge in de gaten. De agenten zagen een verdachte man het hotel verlaten en die bleek 12,5 gram cannabis op zak te hebben. Hij verklaarde dat hij de drugs gekocht had bij K.D., die een kamer betrok in het hotel en in het verleden al 31 veroordelingen opliep. De politie trof op de kamer 43 gram cannabis, 73 xtc-pillen en 380 euro cash geld aan. K.D. beweerde dat het geld afkomstig was van zijn werk als pornoacteur.”

Verder onderzoek wees uit dat K.D. al acht maanden lang dagelijks gemiddeld 50 gram cannabis verkocht vanuit het hotel. “Die hoeveelheden zijn zwaar overdreven”, pleitte de advocate van K.D. “Hij was niet de grote drugsbaron. Het klopt dat hij twee gsm’s had. Maar één daarvan gebruikte hij voor zijn werk als acteur.”

Koerier

K.D. schakelde Bruggeling B.F. (33) in als koerier en betaalde hem met cannabis. Eind juni 2021 kregen K.D. en B.F. respectievelijk dertig maanden en vijftien maanden voorwaardelijke celstraf. Maar omdat B.F. zijn afspraken bij de justitieassistent niet nakwam en zijn kat stuurde naar een zitting van de probatiecommissie werd hij terug voor de rechtbank gedaagd. Zijn advocaat vroeg tevergeefs nog een allerlaatste kans. (AFr)