Koekelaarse dokter bleef patiënten zien tijdens schorsing: verblijf in cel twee maanden verlengd

De 72-jarige huisarts Etienne Beernaert uit Koekelare, die al jaren in het vizier van het gerecht zit, moet twee maanden langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer van Ieper. Beernaert zit nu al twee maanden in de cel omdat hij ondanks het feit dat hij officieel geen dokter meer mag zijn toch patiënten bleef bezoeken.

Begin maart werd dokter Beernaert door de politie opgepakt. Er kwamen immers tips binnen dat de man nog steeds patiënten blijft bezoeken en zelfs druggebruikers die hij zag op café helpt aan voorschriften.

Dat kan hij niet meer want de man is officieel dokter-af. Tien jaar geleden werd hij al eens geschorst door de Orde van Geneesheren omdat hem verweten werd niet aan kwalitatieve geneeskunde te doen. De man gaf aan 80 patiënten per dag te bezoeken. In 2014 verloor hij zijn visum dat hij later van de Raad van State terugkreeg.

Strafverleden

Eind 2019 kreeg hij vervolgens tien maanden cel omdat hij tijdens zijn schorsing bleef werken. Sindsdien is hij dokter-af. Bij de nieuwe feiten wordt hij beschuldigd van onwettige beoefening van de geneeskunde, inbreuken op de drugswet en valsheid in geschrifte.

“Hij is niet akkoord met die aanklachten”, zegt zijn advocaat Luc Arnou. “We wachten het onderzoek af om verdere standpunten in te nemen maar dat onderzoek loopt nog. Mijn cliënt zit nu twee maanden in de gevangenis en dat weegt op hem. De gevangenis is dan ook geen plaats voor een man van 72 jaar.”

Dat Beernaert voor die tenlasteleggingen al twee maanden in voorhechtenis zit kan zwaar lijken, maar zijn strafverleden speelt voor hem in het nadeel. (JH)