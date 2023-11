Knokse vijftiger riskeert tien jaar cel voor gruwelijke moordpoging op prostituee: “Studio leek decor van horrorfilm”

De muren hingen vol bloed en in het gezicht van het slachtoffer stak een groot keukenmes: wat de politie op 19 december vorig jaar aantrof in de Knokse studio van Alain A. (54) had alles weg van een horrorfilm.

“Het lemmet stak zeven centimeter in de schedel van mijn cliënte”, omschreef Rik Demeyer, de advocaat van het slachtoffer, de gruwelijke feiten. En hoewel A. liefst 36 keer uithaalde naar de prostituee, gaat hij resoluut voor de vrijspraak. “Ik heb mij enkel willen verweren”, stamelde hij weinig overtuigend. Het parket vroeg tien jaar cel voor poging tot moord.

Het slachtoffer, een 61-jarige prostituee uit Sluis, leerde Alain A. online kennen. Ze had al vaker haar diensten aan hem verleend, toen ze op 19 december vorig jaar zijn studio aan de zeedijk in Knokke-Heist binnenstapte. Nadat ze hem van orale seks had bediend, bleek A. de rekening van 80 euro niet te kunnen betalen. Ze kwamen overeen om naar een bankautomaat te stappen, maar wat vervolgens gebeurde tart elke verbeelding.

Vergrendeld met schuifslot

“Mijn cliënte trok haar jas aan en stapte naar de deur”, schetste advocaat Rik Demeyer maandag de gruwelijke feiten tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank. “De deur was evenwel vergrendeld met een schuifslot en het volgende moment kreeg ze een slag tegen het hoofd met een broodplank. Ze kreeg een regen van vuistslagen en het bloed spatte in het rond. Ze schreeuwde wil je mij vermoorden misschien? waarop hij kalmeerde. Dat bleek evenwel van korte duur.”

Het slachtoffer ging op een krukje zitten in de keuken, waarop A. haar met een schaar in de buik stak. Vervolgens ging hij haar te lijf met een groot Ikea-keukenmes. “Hij haalde liefst 36 keer uit”, ging Demeyer verder. “Mijn cliënte kreeg meerdere messteken in het hoofd en uiteindelijk bleef het mes steken onder haar oog. Het lemmet van twintig centimeter lang stak liefst zeven centimeter in haar schedel.”

Het was een buurman die alarm sloeg door het geschreeuw van het slachtoffer. Bedekt onder het bloed deed A. enkele minuten later de deur open voor de politie. “Wat de agenten daar aantroffen had alles weg van het decor van een horrorfilm”, vervolgde meester Demeyer. “De muren hingen vol bloed en plukken haar. Mijn cliënte zat nog steeds op dat krukje, compleet in shock. Ze hing vol bloed en het mes stak nog altijd in haar gezicht. Er was heel veel kracht nodig om het wapen te verwijderen.”

Wettige zelfverdediging

Tijdens zijn verhoor verklaarde A. dat het slachtoffer hém had aangevallen. Naar eigen zeggen had de prostituee hem met een snijplank geslagen en had ze vervolgens naar een mes gegrepen. Hij zou haar arm vervolgens hebben geforceerd en zo de verwondingen hebben toegebracht. “Mijn cliënte weegt 57 kilogram en kan nog geen deuk in een pakje boter slaan”, veegde meester Demeyer die bewering van tafel.

Ook op zijn proces bleef A. beweren dat hij handelde uit wettige zelfverdediging. Zijn advocaat, Franky Baert, vroeg dan ook de vrijspraak. Het openbaar ministerie noemde de stelling van A. onzin en vroeg tien jaar cel voor poging tot moord. “De verklaringen van het slachtoffer zijn volledig compatibel met de verwondingen en bloedsporen”, stelde procureur Fien Maddens. “Welk motief zou zij dan wel gehad hebben?”

Volgens Maddens waren de letsels uitermate levensbedreigend. “Zonder medische hulp zou zij zeker overleden zijn. Ze heeft enorm veel geluk gehad.” Dat A. de feiten gepland had zou onder meer blijken uit het feit dat de snijplank klaarlag. “Volgens het slachtoffer leek hij iets van plan en draaide hij zenuwachtig rond in de keuken. In de studio bleek ook maar 74 euro aanwezig, terwijl hij wist dat het tarief 80 euro was”, aldus de procureur.

Wat voor A. dan wel het motief was? “Wellicht was er kwaadheid nadat hij afgewezen werd door zijn eigen vrouw”, ging Maddens verder. “Tien dagen vóór de feiten had hij ook al de conciërge, een vrouw van rond dezelfde leeftijd als het slachtoffer, vastgegrepen op de trap. Maar uiteindelijk ging hij veel driester tewerk en moest het slachtoffer het gelag betalen, maar niet vooraleer hij zijn pleziertje had gehad.”

Op de vraag van de rechter waarom hij liefst 36 keer met het mes moest uithalen, in zijn zogezegde poging om het slachtoffer af te weren, kon A. alvast niet veel zinnigs antwoorden. “Zij viel mij aan en ik heb mij verweerd”, stamelde hij. Veel geloof leek de rechter daar alvast niet aan te hechten. De uitspraak volgt op 11 december. (AFr)