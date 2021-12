Knoks koppel riskeert celstraf voor grootschalig gesjoemel met herstelbedrijf

Een koppel uit Knokke staat in de Brugse rechtbank terecht voor grootschalige fraude. Ze lieten de vennootschappen achter hun herstelbedrijf in Sint-Niklaas systematisch failliet gaan om te ontsnappen aan hun enorme RSZ-schuld.

Tussen 3 oktober 2017 en december 2018 gingen in totaal drie vennootschappen van D.D. (54) en zijn vrouw G.D. (60) failliet. Volgens de arbeidsauditeur lieten de twee de vennootschappen achter hun bedrijf systematisch op de fles gaan om te ontsnappen aan een schuldenberg van liefst 452.000 euro aan niet-betaalde sociale bijdragen.

Beroepsverbod

D.D. runde een bedrijf in Sint-Niklaas dat herstellingen uitvoerde voor elektronicawinkels. Maar hij stond ingeschreven als werknemer en maakte zijn vrouw en dochter zaakvoerder op papier. Op die manier kon hij het vijfjarige beroepsverbod omzeilen dat hij in 2014 in de rechtbank van Dendermonde kreeg opgelegd voor faillissementsmisdrijven. D.D.en G.D. zouden bovendien loon hebben achtergehouden ten aanzien van negen werknemers.

Voor D.D. vroeg de arbeidsauditeur een jaar effectieve celstraf. Zijn echtgenote riskeert zes maanden cel. De twee kwamen niet opdagen voor hun proces. De uitspraak volgt op 14 januari.

(AFr)