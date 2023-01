Knokpartij tijdens voetbalmatch levert Oostendse broers stevige werkstraf op

De broers K.C. (22) en C.C. (21) uit Oostende hebben voor de Brugse rechtbank respectievelijk 120 en 100 uur werkstraf gekregen voor hun aandeel in een massale vechtpartij op een voetbalveld in Gistel. Een minderjarige speler werd daarbij bewusteloos gemept.

Op 11 september 2020 namen U21-ploegen KEG Gistel en KFC Heist het tegen elkaar op in Gistel. Aan de zijlijn stonden K.C. en C.C. te supporteren voor hun jongere broer, die als speler van Gistel op het veld stond. Op een bepaald moment gaf die broer na een stevige tackle een toen 16-jarige speler van Heist een half mislukte kopstoot en een slag in het gezicht. Hierop bestormden talrijke supporters, onder wie ook K.C. en C.C., het veld.

Volgens het parket vielen de twintigers de rivaal van hun broer meteen in de rug aan. Ze gooiden hem op de grond, waarop twee andere spelers tussenbeide kwamen. Maar één van hen kreeg van C.C. een vuistslag in het gezicht en viel met een gebroken neus bewusteloos tegen de grond. Zijn vader kreeg van K.C. een kopstoot in het gezicht en hield daar een barst in de neus en zelfs een gat in de wang aan over. K.C. deelde ook nog een vuistslag uit aan de trainer van KFC Heist.

Gaan lopen

De politie kwam massaal ter plaatse, maar K.C. en C.C. waren al gaan lopen. Op basis van de verklaringen konden ze evenwel geïdentificeerd worden. Procureur Fauve Nowé vroeg acht maanden cel voor K.C. en zes maanden cel voor zijn jongere broer. “De beklaagden richtten een ravage aan en sloegen op alles en iedereen”, fulmineerde ze. “Bij een voetbalmatch zouden spel en plezier voorop moeten staan. Dit was crapuleus gedrag.”

Ook de rechtbank was in het vonnis niet mals. “De spelers en de trainers waren enorm onder de indruk van deze ongeziene uitbarsting van brutaal geweld”, klonk het. Maar omdat de broers eerder nog geen strafrechtelijke veroordeling hadden opgelopen gaf de rechtbank hen een werkstraf. (AFr)