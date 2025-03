Kleine ruk aan het stuur kent zware gevolgen: automobilist krijgt werkstraf nadat slachtoffer drie keer over de kop gaat

Een kleine ruk aan het stuur, met grote gevolgen. Een automobilist uit Slijpe werd door de rechter in Ieper veroordeeld nadat hij in 2023 een verkeersongeval veroorzaakte op de N8 tussen Ieper en Veurne. Een andere autobestuurder ging daarbij drie keer over de kop en zijn voertuig werd tot schroot herleid. Het verhaal blijkt echter niet zo zwart-wit als het op het eerste gezicht lijkt. “Het was echt niet mijn bedoeling om een ongeval te veroorzaken, ik voelde me bedreigd door die andere man”, klonk het in het beklaagdenbankje.

“Die man mag blij zijn dat hij er vandaag nog is.” In 2023 raakte de bestuurder van een Fiat in de buurt van de brug van Elzendamme, tussen Oostvleteren en Alveringem, van de weg nadat hij een wagen aan het inhalen was. De bestuurder van de andere wagen, een man uit Slijpe, stuurde net op het moment hij werd voorbijgereden iets naar links, waardoor de bestuurder uitweek en de controle over zijn voertuig verloor. De man uit Slijpe werd voor de rechter gebracht om zich te verantwoorden voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer en het plegen van vluchtmisdrijf, zaken waarmee het gerecht niet bepaald kan lachen.

Andere kant

“Er is echter een andere kant aan het verhaal”, aldus de advocaat van de beklaagde. “Alles wordt hier wel omgedraaid. Op het moment van de feiten reed mijn cliënt op de N8 van Ieper naar Veurne. Op een bepaald moment haalde hij een Fiat in. De bestuurder van dat voertuig was daar blijkbaar niet mee opgezet en probeerde mijn cliënt meermaals opnieuw in te halen.”

“Ondertussen reed er colonne van vijf auto’s voor de wagen van mijn cliënt.” De beklaagde besliste om de vijf voertuigen in te halen, waarop de bestuurder van de Fiat volgde. Toen de Fiat ook de wagen van de beklaagde wou voorbijrijden, trok die even aan zijn stuur, zodat zijn voertuig iets naar links uitweek. Wellicht opgeschrikt, rukte ook de bestuurder van de Fiat in een reflex naar links, waarop hij de controle over zijn voertuig verloor en naast de weg belandde, met een zwaar ongeval tot gevolg.

“De man uit Slijpe voelde zich op dat moment opgejaagd wild”, aldus de raadsman van de beklaagde. “De bestuurder van de Fiat maakte een stuurfout, maar het kwam niet tot een aanrijding. Door zijn hoge snelheid verloor die man de controle over zijn stuur met alle gevolgen van dien.”

130 per uur

Dat laatste werd door de verkeersdeskundige bevestigd. Uit het onderzoek bleek dat de automobilist rond de 130 km per uur reed, terwijl op die locatie 70 km per uur de toegelaten snelheid was. “Had die bestuurder van de Fiat zijn snelheid niet opgedreven dan was dit allemaal niet gebeurd. Die man heeft gespeeld en verloren.”

De beklaagde reed verder en maakte zich na het ongeval wel schuldig aan vluchtmisdrijf. “Ik had dat niet mogen doen, ik was echt in paniek”, aldus de beklaagde, die in tranen uitbarstte toen de rechter hem ondervroeg.

Rechter: “Wat vind je daar nu zelf van, van wat er is gebeurd?”

Beklaagde: “Ik ben daar nog altijd mee bezig. Het was niet oké. Mijn partner zat bij mij, ik wou dat die veilig was. Ik probeerde de confrontatie te vermijden, het was niet mijn bedoeling om een ongeval te veroorzaken. Ik had alleen schrik van wat er zou gebeuren als die man plots weer voor mij zou komen te rijden.”

Rechter: “Op die plek mag je 70 km per uur rijden, weet je hoe snel u reed op dat moment?”

Beklaagde: “Neen, ik weet het niet. Mijn focus lag op wat er zich allemaal rond mij afspeelde. Op het moment die man mij bleef volgen, voelde ik mij bedreigd.

Rechter: “Waarom vertraagde je niet? Besef dat je een heel gevaarlijk spel speelde. Voor hetzelfde geld was er hier sprake van een dodelijk ongeval. Het kwaadwillig belemmeren van het verkeer is een misdaad, het is ook daarom dat de openbare aanklager een zware straf vordert. Ik kan er inkomen dat je niet met opzet schade wou veroorzaken, maar als je zo’n handelingen stelt, dan moet je beseffen dat dat zware gevolgen kan hebben. Dit zijn heel ernstige feiten!”

Niet mals

Niet enkel de rechter was niet mals voor beklaagde, ook de openbare aanklager kon met wat de beklaagde had gedaan hoegenaamd niet lachen. “Die man verhinderde dat het slachtoffer hem opnieuw kon inhalen, waardoor die verplicht naar links moest sturen.” De procureur vorderde één jaar cel voor de beklaagde en een effectieve geldboete. Daarnaast riskeert de beklaagde een rijverbod van 6 maanden en de verbeurdverklaring van zijn wagen.

De rechter sprak de automobilist nu vrij voor het opzettelijk vernielen van een voertuig. Wel werd de man veroordeeld voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer en van vluchtmisdrijf. Voor de kwaadwillige belemmering legde de rechtbank hem een werkstraf van 100 uren op. Voor het vluchtmisdrijf kreeg de autobestuurder een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een intrekking van het rijbewijs van 1 maand. Om dat terug te krijgen, moet jij zich medisch en psychologisch laten onderzoeken.

Op burgerlijk gebied legt de rechtbank de aansprakelijkheid voor het ongeval voor de helft bij het slachtoffer, omdat die te snel en onvoorzichtig reed. De autobestuurder uit Slijpe moet een schadevergoeding betalen van 1.156 euro aan de bestuurder van de andere wagen en 2.517,5 euro aan de eigenaar van de auto.

