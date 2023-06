Klacht wegens lawaaihinder in Bredene nekt jonge dealer

Een 21-jarige Bredenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor verkoop van speed en cannabis.

In maart vorig jaar kwam bij de politie van Bredene een klacht binnen wegens lawaaihinder. In de woning van J.G. bleek het een komen en gaan van mensen en in het portaal hing een doordringende cannabisgeur.

Airsoftwapen

In de woning trof de politie naast twaalf gram cannabis ook een precisieweegschaal, drie crunchers en een airsoftwapen aan.

Tijdens de huiszoeking lichtte het scherm van de gsm van J.G. voortdurend op door berichtjes die hij ontving. Die gingen naar eigen zeggen niet over drugs maar over ingrediënten om een cake te bakken. “Potsierlijke verklaringen”, stelde procureur Mike Vanneste. “Volgens afnemers bracht hij cannabis en speed aan de man.”

Drugsverslaving

Uiteindelijk ging J.G. tot bekentenissen over. Naar eigen zeggen dealde hij drugs omdat hij niet rond kwam met zijn OCMW-uitkering. Toen die verhoogd werd naar 80 euro per week zou hij gestopt zijn met dealen.

Rekening houdende met zijn gunstige strafverleden legde de rechtbank J.G. voorwaarden op. Hij moet onder meer zijn drugsverslaving aanpakken. (AFr)