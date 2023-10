Kinderen slepen nieuwe man van moeder voor rechter en eisen 588.000 euro, maar parket vraagt zelf vrijspraak

De drie kinderen van een onderneemster uit Nieuwpoort, die begin dit jaar overleed, hebben de nieuwe echtgenoot van hun moeder voor de rechter gesleept. Ze beschuldigen er C.G. (69) van dat hij de vennootschappen van hun mama leegzoog toen de vrouw zelf ziek was en eisen minstens 588.000 euro. Maar zowel de verdediging van C.G. als het parket vragen de vrijspraak.

De zaak draait rond een onderneemster uit Nieuwpoort die begin dit jaar op 63-jarige leeftijd overleed. De vrouw stond in Nieuwpoort bekend als succesvolle zakenvrouw en had enkele vennootschappen. Jaren geleden leerde ze de nu 63-jarige C.G. kennen, met wie ze in 2009 ook trouwde. “In 2010 sloeg het noodlot echter toe en werd de vrouw getroffen door een herseninfarct”, sprak de advocaat van de drie kinderen.

“Ze leidde nog een vegetatief bestaan en kon niet meer instaan voor haar vennootschappen. Gaandeweg nam C.G. die over. Beiden waren getrouwd met scheiding der goederen aangezien de vrouw veel vermogender was dan hem. In de jaren nadien zoog hij de vennootschappen financieel leeg. Zo kocht hij met dat geld een pand op zijn naam in Lo-Reninge, kocht er een zeiljacht mee en schreef op onverklaarbare redens geld over. Uiteindelijk verkocht hij ook het handelspand, weliswaar zwaar onder de marktprijs. Het werd verkocht voor 340.000 euro terwijl het geschat werd voor 573.000 euro. Waar is dat geld naar toe?”

De kinderen en de advocaat van de vennootschap eisen minstens 588.000 euro terug.

Kinderen niet gezien

Het openbaar ministerie vroeg zélf de vrijspraak voor C.G. wegens gebrek aan strafbare bewijzen. De advocaat van de 69-jarige man trok fel van leer tegen de kinderen. “Zij hadden amper nog contact met hun moeder en kwamen niet meer langs. Tot ze hoorden dat ze door een hersentumor nog maar drie maanden te leven had. Plots waren ze daar, om beslag te kunnen leggen op haar eigendommen. Verwonderd waren ze dat C.G. niet alleen getrouwd was, maar ook voor 50% aandelenhouder was van een bedrijf. De waarheid is dat zij nooit om keken naar hun moeder, maar C.G. goed voor haar zorgde. Tegen alle verwachtingen in leefde ze na die diagnose nog liefst dertien jaar, en daarin maakte ze een mooie tijd door met C.G. met reisjes en enkele aankopen. Dat terwijl de kinderen al in 2019 strafklacht hadden neergelegd. Het was een lijdensweg voor C.G. We vragen de vrijspraak.”

Vonnis op 7 november. (JH)