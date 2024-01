Kinderen grijpen naast 588.000 euro die ze van nieuwe echtgenoot moeder eisten

De strafrechter in Veurne heeft de zaak waarin de drie kinderen van een overleden onderneemster uit Nieuwpoort 588.000 euro eisen van haar nieuwe echtgenoot onontvankelijk verklaard. Volgens de rechter hadden ze geen nadeel op het moment dat ze een klacht met burgerlijke partijstelling neerlegden en kan hij dus niet oordelen over het dossier. De kinderen moeten zelf voor de gerechtskosten opdraaien.

De zaak begon toen een onderneemster uit Nieuwpoort begin vorig jaar op 63-jarige leeftijd overleed. De vrouw stond in Nieuwpoort bekend als succesvolle zakenvrouw en had enkele vennootschappen. Jaren geleden leerde ze de nu 63-jarige C.G. kennen, met wie ze in 2009 ook trouwde. “In 2010 sloeg het noodlot echter toe en werd de vrouw getroffen door een herseninfarct”, sprak de advocaat van de drie kinderen. “Ze leidde nog een vegetatief bestaan en kon niet meer instaan voor haar vennootschappen. Gaandeweg nam C.G. die over. In de jaren nadien zoog hij de vennootschappen financieel leeg.” De kinderen eisten 588.000 euro terug. Maar de advocaat van C.G. én het parket vroegen zelf de vrijspraak.

Onontvankelijk

Uiteindelijk velde de strafrechter in Veurne zelfs geen oordeel over de zaak op strafrechtelijk noch op burgerlijk gebied. “De strafvordering werd onontvankelijk verklaard omdat de burgerlijke partijen die de klacht met burgerlijke partijstelling hebben neergelegd, op het ogenblik van het neerleggen van de klacht met burgerlijke partijstelling geen enkel nadeel hadden”, motiveerde de rechter. “Als er al sprake zou zijn van een misdrijf zou dit op dat moment enkel ten nadele van de vrouw en ‘haar’ vennootschappen geweest zijn. Het openbaar ministerie heeft geen vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek voor deze feiten genomen. Na mededeling van het dossier aan het openbaar ministerie op het einde van het gerechtelijk onderzoek vorderde het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling.” De kinderen moeten nu zelf opdraaien voor de gerechtskosten. (JH)