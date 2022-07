Kinderarts uit Veldegem die stiekem patiëntjes filmde verzet zich niet tegen verdere aanhouding, zijn vrouw zet praktijk verder

De Veldegemse kinderarts Jan D.V. (50) blijft in de cel op verdenking van voyeurisme en bezit van kinderpornografie. De raadkamer in Brugge heeft zijn aanhouding vrijdag bevestigd en met een maand verlengd. De man verzette zich daar ook niet tegen.

De verdachte werd een maand geleden opgepakt na een klacht. Jan D.V. zou een jongetje in zijn auto hebben proberen lokken met snoep. Er werden daarna huiszoekingen verricht in zijn woning en zijn dokterskabinet in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Inwoners en patiënten van de man reageerden vol ongeloof. De man bleek bovendien ook trainer te zijn bij een lokale turnclub.

Kinderporno

In zijn woning werd kinderporno in beslag genomen. D.V. zelf ontkent evenwel dat het om kinderporno gaat. Voorts kwam aan het licht dat de arts in zijn praktijk stiekem patiëntjes filmde.

Advocaat Stijn Leliaert wil niets kwijt over de zaak. Hij heeft zich evenwel niet verzet tegen de verdere aanhouding aanhouding van zijn cliënt. D.V. runde in Veldegem een succesvolle praktijk samen met zijn echtgenote. Intussen gaf hij te kennen een punt te zetten achter zijn dokterscarrière. Zijn echtgenote zet de praktijk alleen verder.

Al jaren aan de gang

Jan D.V. werd in 2006 al eens betrapt op bezit van kinderporno. Dat dossier eindigde in een opschorting. Schuldig dus, maar geen straf. En dus kon de man al die jaren zijn dokterspraktijk gewoon verderzetten. AFr