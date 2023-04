“Kijken mag, aankomen niet”: geen straf, wel voorwaarden voor Tieltenaar (58) die geen graten ziet in kinderporno

Een 58-jarige Tieltenaar heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. C.H. moet zich de komende jaren wel aan voorwaarden houden. De man choqueerde nochtans tijdens zijn verhoor.

Het gerecht kreeg de vijftiger in het vizier tijdens een ander onderzoek naar verspreiding van kinderporno. Uitlezing van zijn gsm wees uit dat hij tussen 2018 en 2021 herhaaldelijk strafbare beelden uitwisselde via WhatsApp. De politie viel binnen in zijn woning en geconfronteerd met de feiten, bleek C.H. zich van geen kwaad bewust. Aangezien hij nooit een kind had aangeraakt meende hij dat er geen sprake was van echt kindermisbruik. “Kijken mag, aankomen niet. Dat is mij zo geleerd”, choqueerde hij tijdens zijn verhoor.

Schuldinzicht

C.H. werd voor de rechtbank gedaagd en ook dat scheen hij niet te begrijpen. “De politie heeft toch al een huiszoeking gedaan”, vroeg hij zich luidop af. “En ik bezoek ook geen sites meer.” Het openbaar ministerie vroeg een jaar voorwaardelijke celstraf. C.H., die zich zonder advocaat kwam verantwoorden, toonde op zijn proces wél schuldinzicht. “Het spijt me en ga meewerken aan wat met wordt opgelegd”, stelde hij.

De Tieltenaar is intussen in begeleiding en de rechtbank verplicht hem nu om dit verder te zetten. Als hij de komende drie jaar nieuwe feiten zou plegen kan hem alsnog een straf worden opgelegd. (AFr)