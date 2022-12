Ketaminedealer uit Nieuwpoort zwaarder gestraft dan gevraagd

Een 25-jarige man uit Nieuwpoort heeft tien maanden cel met uitstel gekregen wegens het dealen van ketamine. Het openbaar ministerie had evenwel acht maanden cel gevraagd, deels met uitstel, maar de rechter strafte Y.C. dus iets zwaarder.

Op 19 juli ging de politie over tot een huiszoeking bij Y.C. in Nieuwpoort nadat er al langer aanwijzingen waren dat hij zich inliet in het drugsmilieu. “Vooral zijn appartement sprong in het oog bij de politie omdat het daar een komen en gaan was van jongeren die allen gekend zijn uit dat drugsmilieu”, sprak de procureur. “De huiszoeking was ook positief. Er werden 25 gram cannabis gevonden, twee gram hasj en twee cannabisplanten. Daarnaast ook tal van attributen zoals weegschalen en zakjes. Y.C. is eigenlijk vooral bekend omdat hij sinds 1 januari ketamine dealde. De man zegt zelf dat hij tijdens een weekend een tot vijf gram gebruikte en de overschot dan verkocht. Meestal aan vrienden maar dat blijft dealen.”

Volgens de advocaat van Y.C. kwam hij intussen tot inzicht. “Hij bewijst dat hij al drie maanden clean is en zal dat zo houden. Hij zwoor het drugsmilieu ook af. Die man stortte zich op zijn werk en nam een extra flexijob erbij om meer geld te verdienen.” De rechter legde hem tien maanden cel met uitstel op en 8.000 euro boete, viervijfden met uitstel. (JH)