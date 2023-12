Kermismedewerker (31) die verdacht wordt van brandstichting in ondergrondse parking in Oostende mag cel onder voorwaarden verlaten

Een 31-jarige Aalstenaar, die verdacht wordt van brandstichting in een ondergrondse parking aan het Oostendse Mijnplein, mag de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. M.B. blijft volhouden dat hij zich niets meer kan herinneren van het voorval.

De brandweer van Oostende snelde op zondag 22 oktober, kort voor middernacht, naar de ondergrondse parking aan het Mijnplein in Oostende. Een geparkeerde wagen stond er in lichterlaaie maar de brandweer had de vlammen snel onder controle. Onderzoek wees evenwel uit dat het vuur werd aangestoken.

Een getuige leidde de politie naar de vermoedelijke dader. De 31-jarige M.B. was ook te zien op camerabeelden en bovendien werd zijn gsm in de buurt van de brand aangetroffen. De Aalstenaar was die avond aan de slag op de Oktoberfoor en werd in de omgeving van de ondergrondse parking opgepakt. Sindsdien zat hij in de cel.

M.B. verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem voorwaardelijk vrij te laten in afwachting van zijn proces. Volgens zijn advocate Siska Lescrauwaet blijft M.B. erbij dat hij zich niets meer van de feiten kan herinneren. Het parket kan nog beroep aantekenen tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling. AFr