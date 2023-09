Kermiskraamster biedt namaakprijzen aan in pijl- en boogkraam tijdens Oostendse oktoberfoor

Een 62-jarige vrouw uit het Waalse Hoei riskeert een geldboete van 6.000 euro omdat zij tijdens de oktoberfoor in Oostende betrapt werd op het aanbieden van namaak in haar kermiskraam. Veel van de te winnen prijzen in haar pijl- en boogkraam bleken namaak te zijn.

De vrouw liep tegen de lamp op 18 oktober 2021 tijdens de oktoberfoor in Oostende. “Zoals ze wel vaker doen, hielden de politie en de overheidsdienst Economie bij het begin van de foor een rondgang”, sprak de procureur. “Zo deden ze ook het pijl- en boogkraam van de 62-jarige M.D. uit Hoei aan. Die dame is geen onbekende want ze kreeg al diverse keren eerder controle van de FOD Economie en werd al betrapt op het aanbieden van namaak. In 2019 kreeg ze er nog een waarschuwing voor. In haar kraam werden in totaal 450 Pokémonkaarten, Fortnitekaarten, tien Airpods en een Apple Watch in beslag genomen. Na controle bleek het allemaal om namaak te gaan. M.D. beweerde wel dat ze er de aankoopfacturen van kon voorleggen, maar reageerde vervolgens op geen enkele vraag meer.”

De vrouw riskeert nu 6.000 euro boete. Vonnis op 15 september. (JH)