Kerk- en offerblokdieven dagen niet op voor proces: “Ketting en kruis uit 1775 gestolen”

Twee Roemenen die verdacht worden van offerblok- en kerkdiefstallen in Moen (Zwevegem), Avelgem en Elsegem (Wortegem-Petegem) daagden niet op voor hun proces. In Elsegem gingen ze met een waardevolle zilveren ketting en kruis van de heilige Maurus uit 1775 aan de haal.

Op 17 november 2021 kon de diaken in de kerk van Moen Gheorghe T. (35) en Florin V. (20) op heterdaad betrappen terwijl ze probeerden een offerblok open te breken. Het duo vluchtte weg maar de diaken zette de achtervolging in en verwittigde de politie. Dankzij een goede persoonsbeschrijving en de hulp van enkele getuigen konden de Roemenen na een korte klopjacht in een veld ingerekend worden.

Verder onderzoek maakte duidelijk dat ze in de kerk in Avelgem ook al hadden ingebroken die dag. Ook daar hadden ze het op geld uit de offerblokken gemunt. Ze bleken ook verantwoordelijk voor de diefstal van een zilveren ketting en kruis van de heilige Maurus in de Sint-Mauruskerk in Elsegem (Wortegem-Petegem) eind april 2021.

Waarde moeilijk te bepalen

“Op camerabeelden was te zien hoe ze de ketting en het kruis, dat rond de hals van de heilige hing, wegnamen”, aldus de verantwoordelijken van de kerkfabriek Sint-Maurus uit Elsegem. “Dat gebeurde op 29 april, maar pas in mei merkten we het op de beelden op en dienden klacht in.” De kerkfabriek vroeg 2.000 euro schadevergoeding voor de ketting en het kruis uit 1775. “Een waarde bepalen van relikwieën is moeilijk. Maar we maken ons weinig illusies dat we ooit de ketting en het kruis of geld zullen terugzien.” De openbare aanklager vorderde bij verstek celstraffen van 3 tot 4 maanden en boetes van 400 tot 800 euro voor het duo. Uitspraak op 19 januari. (LSi)