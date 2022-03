Jurist (64) uit Koksijde krijgt milde straf nadat hij vrouw hardhandig uit huis zette

Een 64-jarige jurist uit Koksijde kreeg van de strafrechter in Veurne een bijzondere milde straf nadat hij een vrouw hardhandig uit zijn huis zette. Hij moet slechts een boete van 800 euro betalen omdat de rechter rekening hield met verzachtende omstandigheden.

De zaak sleepte uitzonderlijk lang aan in de rechtbank van Veurne. Al in november 2020 kwam jurist D.D. in geuren en kleuren zelf uitleggen wat er gebeurde. De zaak werd tussendoor verschillende keren uitgesteld omdat het slachtoffer beweerde blijvend arbeidsongeschikt te zijn door de feiten. Dat werd uiteindelijk weerlegd door een deskundige.

De feiten dateren van 3 januari 2019 in Koksijde. Ze speelden zich af in het vissershuis van een tachtiger, een bekende kunstschilder in de streek. De man vocht toen in het ziekenhuis tegen een agressieve kanker en overleed kort daarna. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis verzorgden zijn twee dochters maar ook enkele vriendinnen de woning, om de katten te voederen en de planten water te geven. De dochters besloten dan dat de anderen nog langskwamen, te meer er vermoedens waren van diefstal.

Zes maanden arbeidsongeschikt

Op 3 januari was K.V., die zich burgerlijke partij stelde, wel nog aanwezig. Dat was niet naar de zin van D.D., een vriend van een van de dochters. Binnen ontstond een discussie. “Daarbij heeft hij haar vastgegrepen aan beide bovenarmen en hardhandig naar buiten geduwd”, sprak de advocaat van K.V. “Ze werd tegen de gevel gegooid. Daarbij liep ze verschillende verwondingen op en kon ze zelfs 6 maanden niet werken. Ze moest zelfs geopereerd worden.”

In een goed voorbereid pleidooi wees beklaagde D.D., naar eigen zeggen een jurist, op verschillende tegenstrijdigheden. “Ik heb haar enkel de toegang ontzegd en ze naar buiten begeleid. De politie stelde toen geen enkele verwonding vast. Zij is integendeel zelf tot tweemaal toe terug naar binnen willen gaan.”

De rechter oordeelde nu dat D.D haar wel degelijk hardhandig had geduwd, maar hield rekening met verzachtende omstandigheden waardoor hij enkel een geldboete van 800 euro moet betalen. (JH)