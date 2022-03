‘Jongste slachtoffer van Eerste Wereldoorlog’ riskeert vijftien maanden cel voor diefstallen in Koekelare en Kortemark

Een 38-jarige vrouw uit Koekelare riskeert in de Brugse rechtbank vijftien maanden cel voor diefstal en een poging tot inbraak. De vrouw raakte als kind verminkt door een ontplofte obus en is daarmee het jongste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog.

Volgens het parket ging M.R. (38) in de nacht van 13 op 14 augustus 2020 in Kortemark aan de haal met enkele werktuigen op een werf. Ze werd daarbij geholpen door kompaan K.C. (35) uit Kortemark.

Container

Eerder was M.R. in Koekelare betrapt toen ze etenswaren, wasmiddelen en kattenzand ontvreemdde uit een container op de terreinen van een Lidl-warenhuis. En in de nacht van 30 op 31 maart 2020 drong ze in Moeskroen samen met een kompaan een woning binnen om er de nacht door te brengen.

K.C., die niet aan zijn proefstuk toe was, riskeert tien maanden cel. Voor M.R., die eerder al 23 veroordelingen opliep, vroeg de procureur 15 maanden cel. De vrouw ontkende met klem haar betrokkenheid bij de werktuigdiefstal.

Obus

“En die feiten van dumpster diving bij Lidl vormen ons inziens geen diefstal”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Het ging toch om weggegooide goederen.” De procureur betwistte dat en stelde dat de spullen bestemd waren voor hulporganisaties.

Byttebier legde uit hoe M.R. op achtjarige leeftijd zwaar verminkt raakte aan de benen toen er tijdens een kamp een obus ontplofte in het kampvuur. “Ze is daarmee het jongste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog”, pleitte ze.

Medicijnen en drugs

“Door haar verwondingen raakte ze verslaafd aan medicijnen en later ook aan drugs. Nu de verzekeringsmaatschappij haar recent eindelijk heeft uitbetaald heeft ze een huis kunnen kopen. Hopelijk kan een straf met uitstel volstaan.”

Vorige week stond M.R. in Brugge nog terecht voor bezit van heroïne. Daarvoor riskeert ze zes maanden cel. En volgende week staat ze in de rechtbank van Veurne terecht voor diefstal van een fiets van een politieman in Diksmuide. De uitspraak in de zaak van de feiten in Kortemark, Koekelare en Moeskroen volgt op 19 april. (AFr)