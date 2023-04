Jongeren terecht na klappen op sportsite in Harelbeke: “Het waren absoluut geen engeltjes”

“Ik heb er even aan gedacht dat ik de slagen en schoppen niet zou overleven.” Bijna twee jaar nadat hij samen met Mathieu Desmet (41) van het aanpalende Paintball Valley klappen moest incasseren van drie jongeren, stond zaalverantwoordelijke van sporthal De Dageraad in Harelbeke Kris Ghekiere (55) op de rechtbank opnieuw oog in oog met twee van de drie verdachten. De jongeren bleken in de maanden nadien ook nog bij andere vechtpartijen in Harelbeke betrokken.

Op 18 mei 2021 merkte Kris Ghekiere op dat er in de buurt van de Paintball Valley iets niet pluis was. Hij was van dienst als zaalverantwoordelijke en deed buiten een rondje om te zien of de buitenactiviteiten goed verliepen. Plots zag hij drie jongeren over de omheining klimmen en hoorde hij glasgerinkel. Kris verwittigde de politie en die slaagde er in de drie jongeren van 18 en 19 te identificeren. Naar eigen zeggen waren ze over de omheining geklommen om een verloren voetbal te recupereren. Ze kregen de raad de terreinen te verlaten.

Alles leek achter de rug, tot Mathieu Desmet uit Zwevegem als verantwoordelijke voor Paintball Valley arriveerde na een telefoontje over de inbraak en beschadigingen op het domein. Het kwam tot een confrontatie met de jongeren. “Plots kreeg ik langs achter een klap op het hoofd en viel tegen de grond”, aldus Kris Ghekiere. Hij kreeg ook een vuistslag waardoor zijn neus gebroken werd. Mathieu Desmet was hetzelfde lot beschoren. “Ik gaf de twee mannen inderdaad elk een vuistslag omdat ze mijn vriend Jelle (21) vast hielden”, gaf Jari D. (21) uit Harelbeke toe.

Een derde kompaan daagde niet voor de rechter op. De openbare aanklager vorderde voor elk van hen een grotendeels voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete. “Ze waren al goed gekend bij het jeugdparket. Hopelijk zien ze de impact van hun daden eens goed onder ogen”, aldus de procureur. De jongeren moesten zich ook nog verantwoorden voor een incident tijdens Harelbeke Feest amper vier maanden later.

Impact

Kris Ghekiere moest door zijn verwondingen aan zijn neus zijn hobby als duiker opgeven. “Mijn neus staat nog altijd scheef en kan niet meer gecorrigeerd worden”, vertelt hij. “Ik ben ook brandweerman en de testen met perslucht zijn zwaarder geworden. Allemaal het gevolg van dat zinloos geweld. Nu stort ik me op de training van mijn hond, maar tijdens de donkere dagen in de winter voer ik geen ronde buiten de sporthal meer uit.” “Ik zat op een familiebarbecue en belandde in het ziekenhuis”, aldus een zwaar geëmotioneerde Mathieu Desmet.

Geen monster

“Hij ging in de fout, maar wil niet als het ‘monster van Harelbeke’ afgeschilderd worden”, aldus advocaat Bram Van den Bunder, die Jari D. verdedigde. “Hij was verkeerd, het had niet mogen gebeuren. Het was niet zo dat ze sowieso uit waren op ambras. Ze waren er aan het voetballen en tot twee keer toe vloog de bal over de omheining. Er was al een gat in die omheining, dus haalden ze de bal telkens gewoon terug.” “Een agressieproblematiek heb ik niet”, aldus Jari D. “Ik heb mijn job, mijn sport en een vriendin. Ik sta nu veel serieuzer in het leven.” Hij vroeg een volledig voorwaardelijke celstraf.

Jelle H. (21) uit Waregem vroeg de vrijspraak. “De slachtoffers waren opgenaaid en zullen ook wel agressief hebben gereageerd”, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Maar niemand heeft gezegd dat Jelle een slag heeft uitgedeeld. Hij werd door de twee volwassenen vastgehouden en wou zich loswrikken. Dat lukte pas toen zijn vriend de vuistslagen uitdeelde.” Ook voor het incident op Harelbeke Feest treft hem naar eigen zeggen geen schuld. Vonnis op 31 mei. (LSi)