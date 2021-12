Jongeren opnieuw vrijgesproken voor straatracen, ook nadat parket beroep aantekent

Drie jonge twintigers zijn opnieuw vrijgesproken voor straatracen in de Ramskapellestraat in Nieuwpoort. De politierechter had hen in juni al vrijgesproken, maar het parket ging in beroep. Dus kwam de zaak voor de correctionele rechter, al vond die eveneens geen bewijzen. “Ze reden 90 waar 70 mocht en zijn slachtoffer geworden van tunnelvisie van de verbalisanten”, zegt Alain Coulier, advocaat van twee beklaagden.

Het was 20 februari toen een anoniem politievoertuig op de uitkijk stond in de Ramskapellestraat. Er waren namelijk al klachten geweest van omwonenden. Plots kwamen drie auto’s aangereden met een aanzienlijke snelheid. De ene stak de andere voorbij. Ze reden ongeveer 90 kilometer per uur, waar ze 70 mochten. De politie reed het trio klem en hun rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook hun smartphones werden in beslag genomen om uit te lezen. Het was de politie en het parket menens, omdat straatracers andere weggebruikers in gevaar brengen. Het trio moest voor de politierechtbank komen wegens straatracen, gevaarlijk rijgedrag en overdreven snelheid.

“BMW en Audi hebben perceptie tegen”

De politierechter achtte enkel overdreven snelheid bewezen, wat een boete van 200 euro met uitstel opleverde voor de drie. Voor gevaarlijk rijgedrag en straatracen waren geen bewijzen, met de vrijspraak als logisch gevolg. Het parket was niet akkoord en ging in beroep. De zaak werd volledig opnieuw gepleit in Veurne. “De drie waren slachtoffer van de tunnelvisie van de verbalisanten, die klachten ontvingen van omwonenden omtrent straatracen in de Ramskapellestraat. De politie in de anonieme wagen aanzag de bestuurders als straatracers, omdat chauffeurs van BMW’s en Audi’s de perceptie tegen hebben”, pleitte meester Alain Coulier, die twee beklaagden verdedigde.

Geen straatracers

“Ze reden hoogstens 90 waar 70 mocht. Volgens mij is dat niet straatracen. Dan zou ik eerder denken aan snelheden van 150 kilometer per uur. Ze geven wel toe dat ze te snel reden, maar dat is ook het enige strafbare aan die hele zaak”, ging de advocaat verder. De politie greep in toen de ene bestuurder de andere inhaalde, eventjes bleef hangen en daarna opnieuw invoegde. Maar dat maakt hen nog niet tot straatracers. Ook de uitlezing van hun smartphone bracht niets op. Er waren helemaal geen afspraken gemaakt. Twee vrienden hadden afgesproken omdat de ene een nieuwe wagen had gekocht en de andere die eens wou zien. Ze kwamen nog een derde vriend tegen onderweg”, aldus Coulier.

Ook de correctionele rechter sprak het trio vrij. Enkel overdreven snelheid werd bewezen verklaard, met 200 euro boete met uitstel voor de drie bestuurders tot gevolg. Het parket ving dus tweemaal bot.