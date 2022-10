Jongeren krijgen tot vijftien maanden cel voor gewelddadige overval op 14-jarige na fuif in Pittem

Drie achttienjarigen zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan een brutale diefstal met geweld op een veertienjarige jongen na een fuif in Pittem.

Op 21 mei was het slachtoffer aanwezig op een fuif in zaal De Magneet in Pittem. Toen hij samen met een vriend het feest verliet en via de voetbalvelden naar de parking wandelde, werden ze aangesproken door twee jongeren die zich uitgaven voor politieagent. Het volgende moment kwamen nog vier jongeren rond hen staan. “Als een troep hyena’s vielen ze hun prooi aan”, beschreef Kurt Vanthuyne, de advocaat van het slachtoffer, de aanval. “Mijn cliënt werd bij de keel gegrepen en beroofd van zijn gsm en portefeuille. Vervolgens werd hij ook nog geschopt en geslagen tegen het hoofd. Hij kampt sindsdien blijvend met tinnitus (oorsuizingen, red.). Bovendien durft hij het huis niet meer uit, zeker niet in het donker. De heren mogen trots zijn op hun daden.”

Camerabeelden

De portefeuille werd later teruggevonden in het voetbalstadion. De gsm werd via een app getraceerd en na onderzoek kon de politie zes verdachten identificeren, waarvan drie meerderjarigen. Begin juni werden ze opgepakt. Camerabeelden linkten de jongelui ook aan twee bromfietsdiefstallen dezelfde avond in Pittem. F.D. (18) uit Kuurne en O.V. (18) uit Kortrijk werden bovendien op foto herkend door het slachtoffer en zijn vriend.

Procureur Fauve Nowé vroeg twee jaar effectieve celstraf voor de drie meerderjarigen. “Ze pleegden de feiten zonder scrupules of spijtgevoel”, stelde ze. F.D. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg dinsdag vijftien maanden effectieve celstraf opgelegd. O.V. kwam zich zonder advocaat verantwoorden en beweerde dat hij enkel bij één van de twee bromfietsdiefstallen betrokken was. “Met dat gevecht heb ik niets te maken”, verklaarde hij. J.L. (18) uit Menen bracht evenmin een advocaat mee en ontkende eveneens dat hij bij de overval betrokken was. De rechtbank achtte het duo wel degelijk schuldig aan de overval en gaf hen allebei 150 uur werkstraf. F.D., O.V. en J.L. werden ook schuldig bevonden aan een van de twee bromfietsdiefstallen. (AFr)