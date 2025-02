Jongen (16) met auto zus op weg in Deerlijk: “In paniek, geen kwade bedoelingen”

Amper 16 jaar was hij toen een jongeman met de auto van zijn zus in Deerlijk rondtoerde. Hij kon staande worden gehouden en kreeg nu van de politierechter in Kortrijk de rekening gepresenteerd.

Op 21 mei 2023 liep bij de politie de melding binnen dat de 16-jarige M.V. met de auto van zijn zus was vertrokken. Zonder rijbewijs reed hij met twee vrienden rond. Hij kon echter onderschept worden vooraleer er ongevallen gebeurden.

“Hij had geen kwade bedoelingen”, legde advocaat Carl Defuster uit. “In paniek, omdat ze vreesden dat een vriendin in moeilijkheden zat, sprongen ze in de auto. Ondertussen is hij wel al 18.”

Om er voor te zorgen dat zijn strafblad blanco zou blijven, vroeg de jongeman een werkstraf. De politierechter vond dat wel een goed idee en sprak een werkstraf van 55 uren uit. Voert hij die niet of onvolledig of te laat uit, dan moet hij toch nog een boete van 1.600 euro betalen. Hij kreeg ook een rijverbod van 1 maand.

(LSi)