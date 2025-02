Jongeman voor rechter nadat hij zakje ketamine aan politie geeft: “Ik gebruik nu niet meer, maar ik heb nood aan begeleiding”

Een jongeman uit Zonnebeke staat voor de rechter in Ieper voor het bezit van 2,24 gram ketamine. De man gaf die spontaan aan de politie nadat hij een paaltje had aangereden. “Ik gebruik nu niet meer, maar ik heb nood aan begeleiding”, aldus de beklaagde.

Op 18 juni vorig jaar reed de Zonnebekenaar in Diksmuide met zijn wagen tegen een paaltje. De politie kwam erbij en de man moest een speeksel- en alcoholtest afleggen. Die bleken negatief, maar de automobilist gaf de inspecteurs wel een zakje met ketamine. Voor het in het bezit hebben van de drugs werd de man voor de rechter in Ieper gebracht. Daar vroeg de openbare aanklager een celstraf van drie maanden en 8.000 euro boete voor de man.

“Ik gebruik nu geen drugs meer en ben naar een psycholoog gegaan om te praten”, aldus de beklaagde. “Ook met het Kompas nam ik contact op.” Het Kompas is een vzw die een drugspecifieke begeleiding en behandeling voorziet. “Hoe ik met die ketamine ben begonnen? Ach, ik heb de drug plots ontdekt en ben beginnen experimenteren.”

Drugsbehandelingstraject

De rechter vroeg de beklaagde of hij openstaat voor een drugsbehandelingstraject. “Sluit je dat goed af dan wordt daar rekening mee gehouden in de strafbepaling”, aldus de rechter. De Zonnebekenaar antwoordde daar zeker open voor te staan. De zaak staat in voortzetting op 24 april.