Jongeman voor rechter na ontwijken van politiecontrole met opgefokte bromfiets: “Je brengt anderen in gevaar”

Een tiener vraagt de rechter van Ieper zijn bromfiets niet in beslag te nemen. De jongeman staat terecht nadat hij het voertuig opfokte en op de vlucht sloeg bij een politiecontrole. “Je brengt andere mensen in gevaar”, kreeg de knaap van de rechter te horen.

Een 17-jarige bromfietser maakte het bont toen hij bij een politiecontrole staande werd gehouden. De jongeman ging ervandoor, maar kon toch worden ingesloten door de politie.

Op de rollen bleek het voertuig 91 km per uur te rijden. “Wat wil zeggen dat die kerel eigenlijk met een motorfiets reed”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper. “Hij was daarvoor echter niet verzekerd en bijgevolg reed hij dus zonder verzekering. Opmerkelijk is dat die jongeman het systeem dat hij had gemaakt om sneller te kunnen rijden met een afstandsbediening kon aan- en uitschakelen.”

De politierechter veroordeelde de jongeman eerder tot een werkstraf. De openbare aanklager had ook graag gezien dat de bromfiets verbeurd werd verklaard, maar dat gebeurde niet. “Daarom ging het parket in beroep, ik vind het niet kunnen dat die man zijn illegaal voertuig zomaar terugkrijgt”, aldus de procureur.

Brommer houden?

Op de beroepszitting zat de beklaagde samen met zijn ouders in het beklaagdenbankje. De bromfietser geeft de feiten toe, maar hoopt dat zijn cliënt zijn brommer wel mag houden. “Dat voertuig kostte de eigenaar zo’n 2.000 euro, zonder de illegale onderdelen wel te verstaan. We zijn bereid het voertuig opnieuw in orde te brengen en alle stukken die er niet op mogen staan, in te leveren bij de politie. Die jongen prutste zelf aan de tweewieler en besefte niet dat hij over de schreef ging.”

De rechter vroeg de beklaagde of die wel besefte dat hij gevaarlijk bezig was. “Je brengt ook andere mensen in gevaar op die manier”, aldus de rechter. “Ook je verzekering is wellicht niet meer geldig in dergelijk geval. Het is allemaal bijzonder gevaarlijk.” Vonnis op 7 maart.