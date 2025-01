Jongeman voor derde keer veroordeeld voor opgefokte bromfiets: “Wou hem laten begrenzen, maar had er het geld nog niet voor”

Amper 22 jaar, maar toch liep een jongeman uit Kortrijk al drie keer tegen de lamp met een opgefokte bromfiets. Dit keer haalde zijn tweewieler 71 kilometer per uur. De politierechter verklaarde het rijtuig verbeurd en strafte ook de bestuurder.

Op 16 mei 2024 kon J.D. in Kortrijk met zijn bromfiets klasse A geklist worden. Op de rollentestbank haalde de bromfiets niet de toegelaten 25 kilometer per uur, maar 71 kilometer per uur. “Ik wou die bromfiets laten begrenzen, maar had nog niet genoeg geld. Ik maakte de verkeerde keuze om er ondertussen toch mee rond te rijden”, aldus D. “Ik kocht een nieuwe bromfiets en die is volledig in orde. Ik probeer ook mijn autorijbewijs te behalen.”

Een vorige veroordeling leverde de jongeman al eens een werkstraf van 60 uren op. Ook nu vroeg hij een werkstraf te mogen uitvoeren. De politierechter ging daar nogmaals op in en sprak een werkstraf van 75 uren uit. Als hij die niet of niet tijdig of niet correct uitvoert, dan zal hij toch nog een boete van 1.600 euro moeten betalen. Er wacht hem ook een rijverbod van twee maanden. Als hij ooit zijn rijbewijs zal willen halen, zal hij eerst moeten slagen voor een praktisch en theoretisch rij-examen, medische en psychologische proeven. De opgefokte bromfiets is verbeurd verklaard. (LSi)