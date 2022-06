Jongeman uit Torhout die kraakpand in brand stak met weggegooide sigarettenpeuk krijgt achttien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 20-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor opzettelijke brandstichting in een leegstaand pand in Torhout. S.T. gooide een sigarettenpeuk weg in het huis, dat volledig uitbrandde.

Op 22 februari snelde de brandweer omstreeks 19.30 uur naar een brandend kraakpand langs de Bollestraat in Torhout. Toen ze arriveerde sloegen de vlammen al door het dak en het gebouw brandde volledig uit. Een agent die langs het brandende gebouw passeerde, zag drie jongeren aan de overkant staan, onder wie S.T. Dat vond hij bizar omdat de jongeman een week eerder uit zijn woning in Lichtervelde was gezet.

De politie onderwierp S.T. aan een controle. Hij had een aansteker en een breekmes bij zich. Hij beweerde aanvankelijk dat hij niet in het pand was geweest, maar camerabeelden van een woning aan de overkant van de straat bewezen het tegendeel. Ongeveer 25 minuten na zijn vertrek was er hevige rookontwikkeling te zien. Nog eens acht minuten later had S.T. zélf de brandweer gebeld.

Sigaret

Uiteindelijk gaf de dakloze jongeman toe dat hij binnen een sigaret had gerookt en zijn peuk had “weggeschoten”. Naar eigen zeggen waren de gordijnen direct in brand gevlogen. “Ik probeerde de vlammen nog te doven door er een zetel op te gooien”, verklaarde hij. “Maar ook die vloog in brand.” S.T. werd opgepakt en zat sindsdien in de cel.

Volgens S.T. ging het om een ongeluk, maar de rechtbank dacht daar dinsdag anders over. “Hij kon en moest weten dat het wegschieten van een niet-gedoofde sigarettenpeuk in een onbewoond pand, waar allerlei rommel en papier rondslingerde, een grote kans op ontvlamming inhield”, klonk het.

Diefstal

S.T. werd ook nog schuldig bevonden aan diefstal. Op 22 augustus vorig jaar trok hij in Beernem in dronken toestand twee brievenbussen van de muur. Hij stak de inhoud op straat in brand en nam de brievenbussen mee naar huis.

S.T. zit sinds de feiten in de cel en kon tijdens zijn proces aantonen dat hij werk heeft gevonden. Om dit niet te hypothekeren legde de rechtbank hem een voorwaardelijke celstraf op. (AFr)