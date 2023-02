Jongeman uit Kortemark riskeert zes maanden cel voor aanzet tot homohaat in chatgroep

Een 20-jarige man uit Kortemark riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf en 800 euro boete voor bedreigingen en aanzetten tot homohaat.

Op 16 oktober 2021 voegden J.D. (20) en zijn minderjarige vriendin twee homoseksuele jongens toe aan de chatgroep ‘De Bende Homo’s’ op Facebook Messenger. Ze scholden de jongens de huid vol en bestookten hen met haatdragende en discriminerende berichten ten aanzien van holebi’s, transgenders en mensen met een beperking. In de groep werd ook een foto van een van de slachtoffers geplaatst, voorzien van een tekening van een penis aan zijn mond.

Volgens de procureur bedreigde J.D. ook een van de jongens. “Ik ga je dokken geven tot het bloed eruit spettert”, schreef de jongeman. “En ik ga een mes voor je keel zetten tot je op je knieën gaat zitten en sorry zegt.” Het slachtoffer werd ook bespot in een videochat. Totaal in shock stapte hij een tweetal maanden later naar de politie om aangifte te doen.

Volgens procureur Yves Segaert-Vanden Bussche legde J.D. een hallucinant verhoor af waarbij hij verontrustende uitspraken deed. “De beklaagde gaf aan dat hij homo’s en transgenders haat”, stelde hij.

Agressiebeheersing

“Hij zei ook dat hij de slachtoffers zou slaan als ze klacht indienden. Hij bleef bij zijn standpunt.” De procureur stelde hierop voor om de celstraf en boete eventueel te koppelen aan voorwaarden zoals een sensibilisering en een cursus agressiebeheersing.”

Volgens de verdediging vallen de feiten te kaderen in een ruzie. “Van aanzetten tot haat was eigenlijk geen sprake”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Het initiatief kwam niet van mijn cliënt maar van zijn vriendin. Zij had van een van de slachtoffers een kwaad bericht ontvangen omdat zij een van zijn vriendinnen had uitgelachen met haar gewicht. Mijn cliënt heeft zich voor haar kar laten spannen.”

Meester Lorenzetti vroeg een werkstraf of een opschorting gekoppeld aan voorwaarden. Om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken stelde de rechtbank de zaak uit naar 5 september. (AFr)