Jongeman uit Knokke-Heist krijgt zes maanden rijverbod nadat hij betrapt wordt zonder geldig rijbewijs: “Je hebt de politieagenten misleid”

Een 20-jarige jongeman uit Knokke-Heist moest zich woensdagochtend voor de Brugse politierechtbank verantwoorden voor het rijden zonder rijbewijs, geldige keuring en identiteitskaart. Het was de zesde keer dat de man voor de Brugse politierechter moest verschijnen en die was niet mals. “Je hebt de politieagenten misleid”, stelde de rechter.

De 20-jarige M.S. uit Knokke-Heist werd op 9 augustus vorig jaar onderworpen aan een politiecontrole. De politieagenten betrappen de jongeman op het rijden zonder geldig keuringsbewijs en hij is daarbovenop niet in het bezit van zijn identiteitskaart. Als kers op de taart was de jongeman ook nog eens niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

“Het is geen mooi dossier”, begon zijn advocaat. “Dat gaan we niet ontkennen. Maar het gaat de goede kant op met M.S., hij beseft dat het zo niet verder kan.”

Boete

De vijf eerdere veroordelingen bij de Brugse politierechtbank komen de jongeman niet ten goede. M.S. zakte dan ook speciaal van Brussel af naar de rechtszaal om zijn zaak persoonlijk bij te wonen en de rechter van uitleg te voorzien. “Je hebt meegedeeld aan de politie dat je een geldig rijbewijs had”, zei de rechter. “Maar dat had je niet. Je voorlopig rijbewijs was al sinds 10 maart verlopen, dus je reed al vijf maanden rond zonder geldig rijbewijs. Je hebt de politieagenten misleid.”

De Brugse politierechter veroordeelde de jongeman daarom tot een rijverbod van zes maanden, waarvan de helft met uitstel. M.S. moet in totaal ook 3.840 euro boete betalen en is verplicht alle proeven en examens opnieuw af te leggen. (CCA)