Jongeman uit Ingelmunster gooit bierflesje naar agent tijdens interventie in uitgaansbuurt in Izegem

Een 20-jarige jongeman uit Ingelmunster moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij tijdens een interventie van de politie in de Izegemse uitgaansbuurt een bierflesje naar een agent gooide. De jongeman betaalde ondertussen wel al een schadevergoeding aan de agent.

“Er moet meer respect getoond worden voor de politie.” De agent die het bierflesje tegen het been kreeg, was klaar en duidelijk tijdens de zitting op de rechtbank in Kortrijk.

Schadevergoeding en excuses

Op 14 januari 2023 was hij opgeroepen omdat er in de Izegemse uitgaansbuurt lawaaioverlast was. De aanwezigheid van de agenten werkte als een rode lap op een stuur voor de aanwezige, jonge feestvierders.

De agenten raakten zelfs omsingeld. R.V. gooide plots een bierflesje in hun richting. “Onaanvaardbaar”, daar was iedereen het over eens. De jongeman zelf betaalde al een volledige schadevergoeding, uitte zijn excuses en vroeg er zonder verdere straf vanaf te kunnen komen. Vonnis op 26 april. (LSi)